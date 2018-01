Le spose di Costantino, Eleonora Giorgi: il ricordo della nonna

Eleonora Giorgi a Le spose di Costantino commossa per la nonna

E’ da poco iniziata la terza puntata del docu-reality Le spose di Costantino. E in questa circostanza Costantino Della Gherardesca è stato affiancato da Eleonora Giorgi. Qual è l’obiettivo della trasmissione? Per i pochi che non lo sapessero, il conduttore ogni volta si sposerà simbolicamente con una donna dello spettacolo. Successivamente i due andranno a fare un viaggio di nozze in un Paese diverso in giro per il Mondo, sostituendosi a delle coppie del luogo. A quel punto Costantino e la vip di turno dovranno seguire gli usi e i costumi della società del Paese ospitante. E stavolta Costantino e Eleonora sono finiti nientepopodimeno che in Georgia. Finita qua? Nemmeno per sogno perchè a far molto parlare è stata la stessa Eleonora Giorgi, che nel visitare insieme a Costantino un museo dedicato al dittatore Stalin, non ha potuto non ricordare la sua povera nonna ungherese. Difatti, la famosa attrice ha rivelato, commossa, che nel periodo della dittatura stalinista sua nonna ha sofferto le pene dell’inferno. Un racconto che ha commosso molto i numerosi telespettatori. Motivo per cui si sono immediatamente riversati sui social a commentare questa sua toccante rivelazione.

Le spose di Costantino: il drammatico racconto di Eleonora Giorgi

La terza puntata de Le spose di Costantino è iniziata da poco meno di un’ora. E stavolta Costantino, insieme ad Eleonora Giorgi, è finito in Georgia. I due, come detto precedentemente, sono anche andati a visitare un museo dedicato a Stalin. E in questa occasione la donna, visibilmente turbata, ha voluto ricordare la nonna ungherese, che ha vissuto proprio nel periodo della tirannia stalinista. Una momento commentatissimo sui social dai tanti telespettatori della trasmissione. Ma la Giorgi non ha certo fatto parlare solo per questa ragione. Difatti i due, prima di visitare questo museo, sono stati costretti a pulire una stalla. E Costantino, vedendo quanto fosse brava la Giorgi, ha asserito schiettamente:

“Eleonora è bravissima a spalare la mer**…”

A quel punto la ex moglie di Massimo Ciavarro, sospirando, ha ribattuto fermamente a Costantino: “Si vede che ne ho presa tanta nella vita…” Eleonora Giorgi cosa avrà voluto dire? A chi o cosa si sarà riferita? Insomma, anche questa puntata del docu-reality di Costantino Della Gherardesca ha già fatto molto discutere. Ci saranno altri clamorosi colpi di scena? Per scoprirlo non resta che continuare a seguire il programma fino alla fine.