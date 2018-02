Immaturi-La serie, sesta puntata: Claudia lascia Piero

Anticipazioni Immaturi-La serie, sesta puntata: la scelta di Francesca

Torna stasera su Canale5, dopo la pausa della settimana scorsa per non scontrarsi con il Festival di Sanremo, Immaturi-La serie. La fiction con Luca e Paolo, Irene Ferri, Ricky Memphis, Sabrina Impacciatore, Nicole Grimaudo, Daniele Liotti e Ilaria Spada racconta la storia di 6 ex compagni di classe che si vedono costretti a ripetere l’ultimo anno del liceo per poi sostenere l’esame di maturità che gli è stato annullato a causa di un errore burocratico. Virgilio, tradito dalla moglie, si sta prendendo una cotta per l’adolescente Doriana che ancora non ha capito chi è il suo misterioso spasimante. Gigi e Serena sono sempre più vicini ma quando lui scopre che la donna gli ha mentito va su tutte le furie. Arriva il giorno della gita scolastica in Sicilia. Scoppia la passione tra Piero e Claudia, la temuta professoressa di storia e filosofia. Anche Lorenzo e Luisa, innamorati da una vita l’uno dell’altra, vengono travolti dalla passione e trascorrono la notte insieme. Francesca sembra finalmente cedere alle avances di Daniele, il professore di matematica. I due, che hanno a che fare con due dipendenze importanti, si capiscono al volo. Il mattino dopo, però, la confusione regna sovrana. Ma cosa succederà nella sesta puntata di Immaturi-La serie in onda venerdì 23 febbraio?

Immaturi-La serie, sesta puntata del 23 febbraio: un incredibile equivoco

Le anticipazioni della sesta puntata di Immaturi-La serie svelano che Lorenzo starà malissimo per non essere riuscito a trovare le parole giuste con Luisa dopo la splendida notte passata insieme. Serena chiude con Gigi e ci riprova con il marito. Riprende la vita di prima ma non è felice. Anche la relazione tra i rispettivi figli, Savino e Lucrezia, ne risente. Doriana manda dei dolci messaggi a Virgilio che, però, sembra ancora innamorato della moglie. Procede a gonfie vele, invece, la relazione tra Piero e la prof Claudia. Piero, per la prima volta in vita sua, sembra davvero innamorato e disposto a mettere la testa a posto. Ma quando Claudia lo scopre intento a cancellare i segni della sua vita precedente, lo lascia. Simona, per un disguido, non riesce ad iniziare la terapia. Luisa e Lorenzo ci riprovano ma un incredibile equivoco manda a monte i loro piani. Francesca, invece, si lascia andare e passa la notte con Daniele. Si sta innamorando? Dopo la quinta puntata di stasera, l’appuntamento con la sesta puntata di Immaturi-La serie è per venerdì 23 febbraio in prima serata su Canale5.