Amici 18: Stefano De Martino non se ne va e avrà un nuovo compito?

Stefano De Martino non lascia Amici di Maria De Filippi? Il nuovo ruolo

Il ballerino Stefano De Martino potrebbe non lasciare il talent show Amici, che quest’anno giungerà alla sua diciottesima edizione, o, almeno, questo è quanto riporta la rivista Tv Sorrisi e Canzoni. Numerose sono state le voci, successivamente alla sua partecipazione, nelle vesti di inviato, all’Isola dei famosi, condotta da Alessia Marcuzzi, che lo volevano fuori dal talent per l’edizione di quest’anno, ma, stando a quanto affermato dal giornale, la realtà sarebbe un’altra. De Martino potrebbe non lasciare lo show, ma la decisione finale spetterebbe, comprensibilmente, alla padrona di casa, Maria De Filippi. Il ballerino potrebbe non riprendere il suo ruolo al timone dell’appuntamento quotidiano con il reality, che conduceva insieme al ballerino Marcello Sacchetto e durante il quale è poi stato sostituito da Paolo Ciavarro, per approdare solamente alla parte serale dello show con un ruolo tutto nuovo. Sempre sulla base della rivista diretta da Aldo Vitali, la De Filippi starebbe lavorando fortemente per portare tantissime novità in questa nuova stagione del talent, tuttavia, però, la presenza di De Martino potrebbe essere ancora in bilico e sarebbe troppo presto, adesso, per darne conferma.



Amici 2018/2019: confermata la partecipazione di Stefano De Martino?

La presenza del ballerino Stefano De Martino ad Amici 2018/19 è ancora incerta, ma, intanto, il ragazzo si sta godendo, come la De Filippi, che è stata qualche settimana in Toscana insieme al figlio Gabriele e ad alcuni amici di lui, le vacanze estive. Il ballerino sta infatti trascorrendo le sue giornate tra le isole di Ibiza e Formentera, testimoniando il tutto sul suo profilo Instagram, con alcuni amici e in compagnia del piccolo Santiago, il figlio nato, 5 anni fa, dal matrimonio con la showgirl argentina Belen Rodriguez, che, di foto in foto, appare sempre più legato a lui. Se la partecipazione ad Amici è ancora in bilico, certa, invece, sarà la sua assenza nei panni di inviato all’Isola dei famosi di Alessia Marcuzzi. Nonostante i numerosi commenti positivi ricevuti dal pubblico a casa e dopo essere stato fortemente voluto alla padrona di casa, il ballerino ha preferito non continuare questa avventura, dal momento che, quest’anno, ha sentito tanto la mancanza proprio del figlio Santiago. Per quanto riguarda invece il talent della De Filippi, continuano i casting, iniziato tra maggio e giugno, per scegliere i protagonisti della prossima edizione, che quest’anno ha visto il trionfo del cantautore Irama.