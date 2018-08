Sacrificio d’amore, tredicesima e quattordicesima puntata: la guerra

Anticipazioni Sacrificio d’amore, tredicesima puntata: scoppia la guerra

Dopo una settimana di pausa torna stasera Sacrificio d’amore, la fiction in costume di Canale5 con Francesco Arca, Francesca Valtorta e Giorgio Lupano. La prossima settimana Sacrificio d’amore raddoppia: infatti il 15 e il 16 agosto verranno trasmesse la tredicesima e la quattordicesima puntata. Brando è guarito dalla tubercolosi ed è tornato a casa. Silvia rimane sconvolta quando scopre che il suo amato sta per sposare la contessina Lucrezia. La giovane invita Silvia e Corrado alle nozze. Livio rapisce Lucrezia per farle cambiare idea sul matrimonio ma la sorella è irremovibile. Alessandro Lucchesi ha avuto un duro confronto con i genitori adottivi, dopodichè ha dato le dimissioni dal Santa Corona sbattendo la porta in faccia a Suor Agnese e a Corradi, i suoi veri genitori. E’ scoppiata la passione tra il bel dottore e Nanà, l’eccentrica artista giunta in città da poco tempo. Arriva il giorno del matrimonio di Lucrezia e Brando. Silvia comunica al marito che non ha intenzione di presenziare alle nozze ma poi cambia idea. Mentre la contessina e Brando stanno per pronunciare il fatidico si, Silvia sviene. Brando corre a soccorrerla.

Sacrificio d’amore, quattordicesima puntata: Lucrezia viene ferita

Lucrezia è disperata ma Brando la rassicura: vuole sposarla e passare con lei il resto della sua vita. Corrado non riesce a perdonare Silvia e le chiede di andare via di casa. L’uomo si reca nel centro benessere gestito dalla sua ex governante, Augusta Maffei, e si fa sedurre dalla donna. Le anticipazioni della tredicesima puntata di Sacrificio d’amore svelano che scoppierà la prima guerra mondiale. Livio va in Sicilia per comprare da Tano Moncada lo zolfo per la sua fabbrica di armi ma non sa che l’uomo è molto pericoloso. Alessandro Lucchesi è ormai in balìa di Nanà ma a causa della gelosia si stordisce con l’oppio e un malore rischia di costargli molto caro. Durante una manifestazione in piazza contro la guerra, Lucrezia viene ferita e perde conoscenza. Nella quattordicesima puntata di Sacrificio d’amore Brando affronta la trincea con coraggio ma la crudeltà della guerra mette alla prova anche lui. La solidarietà tra commilitoni è fondamentale ma viene resa complicata dallo spiazzante incontro con il nuovo capitano. A casa Corradi si respira un’aria di tensione. Alessandro torna a fare il medico negli ospedali da campo al fronte. Dopo il malore di Silvia, nuovi colpi di scena sono in arrivo nelle prossime due puntate di Sacrificio d’amore il 15 e il 16 agosto.