Temptation Island Vip: Valentina Rapisarda appoggia Andrea Cerioli

By Nicolo' Cenci on agosto 26, 2018

Valentina Rapisarda parla di Andrea Cerioli a Temptation Island Vip

A qualche ora dalla partenza dei futuri protagonisti di Temptation Island Vip, tra cui apparirà anche Andrea Cerioli nel ruolo di tentatore, la sua ex fidanzata Valentina Rapisarda ha voluto rompere il silenzio sulla sua partecipazione. La ragazza, rispondendo ad alcune domande sul suo profilo Instagram, ha affermato senza rancore che non ha nessun problema nel vedere il suo ex fidanzato in tv nel programma condotto da Simona Ventura, spiegando che è giusto che ognuno sia libero di fare ciò che desidera:

“Non penso nulla, penso che ogni persona è libera di fare ciò che vuole, e soprattutto ciò che sappiamo fare, tutto qui.”

Il rapporto tra Valentina e Andrea sembrerebbe quindi non essersi incrinato completamente: d’altronde lei ha ora voltato pagine ed è già felicemente fidanzata con il suo nuovo ragazzo con cui ha trascorso queste vacanze estive in Sicilia. L’amore per Cerioli è comunque completamente finito, tanto che alla domanda di una sua fan che le chiedeva spiegazioni in merito al suo tatuaggio che aveva dedicato proprio all’ex gieffino ha così risposto:

“Sono min**iate che si fanno, succede! Ho perso solo tempo a non cancellarlo prima.”

Andrea Cerioli parte per Temptation Island Vip: le parole di Valentina

Insomma sembrerebbe che non ci sia nessun problema per Valentina Rapisarda vedere eventualmente Andrea Cerioli nei panni di tentatore a Temptation Island Vip 2018. Stessa cosa invece non si può dire sul suo rapporto con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Sharon Bergonzi. Valentina infatti, rispondendo alla domanda se avesse più parlato o chiarito con Sharon, ha affermato che le due ragazze non si sono più sentite: d’altronde, come ha precisato, è passato molto tempo dal loro confronto in tv ed ora la Bergonzi è diventata anche una mamma. A tal proposito, la Rapisarda ha dichiarato che sicuramente sarà una brava mamma. Per Valentina comunque le cose sembrerebbero andare a gonfie vele: l’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 è infatti apparsa innamoratissima del suo nuovo fidanzato, descritta da lei come la sua spalla destra, che la sostiene tutti i giorni. E riguardo al suo futuro lavorativo e personale? Valentina, che potrebbe anche prendere parte al cast del Grande Fratello Vip 3, ha affermato che ora il suo sogno più grande è quello di diventare mamma, e di sposarsi in modo molto semplice, con pochi invitati, tra cui i familiari e gli amici più stretti.