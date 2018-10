Licia Colò dopo Niagara ospite di Costanzo a S’è fatta notte

S’è fatta notte: Licia Colò da Niagara a Maurizio Costanzo stasera

La conduttrice Licia Colò, reduce dal successo della trasmissione Niagara – Quando la natura fa spettacolo, che tornerà questa sera, in prima serata, su Rai Due, con il suo quinto appuntamento, sarà inoltre ospite, sempre oggi, di Maurizio Costanzo nel programma della seconda serata di Rai Uno S’è fatta notte. Da Costanzo, questa notte, la Colò ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera, tornando in Rai a tutti gli effetti dopo che, dal 2014, è diventata uno dei volti di punta del canale episcopale Tv2000. Oltre al lavoro, questa sera, la conduttrice spenderà anche parole riguardanti la sua vita privata, che vede la presenza del marito, il pittore napoletano Alessandro Antonino, sposato nel 2004, dal quale ha avuto, nell’ottobre del 2005, la figlia Laila. La famiglia vive in una fattoria romana e condivide le sue giornate in compagnia di numerosi animali, tra i quali, gatti, galline e caprette. E chissà che la Colò non si soffermi, come fatto durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, sui grandi dolori che l’hanno colpita nell’arco di quest’anno, ovvero la scomparsa del suocero e del padre a un mese di distanza l’uno dall’altro e i problemi di salute che sta attraversando la madre in questo periodo.



Questa notte, quindi, ai tavolini del bar fittizio di Maurizio Costanzo a S’è fatta notte, siederà la conduttrice Licia Colò, che stasera andrà in onda, in prima serata su Rai Due, con la quinta puntata di Niagara – Quando la natura fa spettacolo, dal titolo “L’importanza di proteggere il futuro”, che porterà i telespettatori in Germania, precisamente nel parco nazionale di Hainich in Turingia, e lungo le rive del fiume Tagliamento, situato in Friuli-Venezia Giulia, e unico fiume alpino europeo. Non mancherà, inoltre, un collegamento da Chernobyl, da parte del suo inviato, il giornalista Alessio Aversa, che parlerà del disastro e delle conseguenze dell’incidente nucleare di 32 anni fa. A condividere la serata con la Colò, da Maurizio Costanzo, ci sarà inoltre la psicologa e criminologa Flaminia Bolzan, che ha da poco pubblicato Turchese, il suo primo romanzo. Poco tempo fa Licia Colò era felice per Niagara e nell’arco di queste settimane il suo orgoglio per la trasmissione non è potuto che aumentare, avendo tenuti incollati al televisore circa un milione e 300 mila telespettatori a puntata con picchi di share tra il 5,5 e il 6%.