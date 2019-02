Domenica In: Rosita Celentano imbarazza Mara Venier, poi si scusa

Scritto da Nicolo' Cenci , il febbraio 3, 2019 , in Domenica In

Mara Venier e Rosita Celentano chiedono scusa a Domenica In: cosa è successo

Una battuta infelice fatta da Rosita Celentano a Domenica In in diretta ha messo in difficoltà Mara Venier, che ha cercato di correre ai ripari. Si stava parlando del Festival di Sanremo con i momenti più epici, tra cui appunto quello della Celentano. La presentatrice, commentando l’edizione condotta da lei insieme a Danny Quinn, Gianmarco Tognazzi e Paola Dominguin, ha affermato che sembravano quattro autistici. La battuta sugli autistici di Rosita Celentano non è passata inosservata su Twitter: gli utenti hanno infatti riempito il social con commenti di dissenso. La polemica è stata talmente grande che Mara Venier a Domenica In visibilmente imbarazzata ha chiesto alla sua ospite di chiedere immediatamente scusa. Rosita ha quindi dichiarato:

“Ho usato un termine che non volevo usare, in Veneto è un modo di dire. Mi dispiace molto.”

Rosita Celentano e Mara Venier chiedono scusa dopo la battuta a Domenica In

Durante il talk dedicato a Sanremo a Domenica In, Mara Venier si è improvvisamente alzata mentre un suo ospite cantava una delle canzoni vincitrici del Festival: molto probabilmente gli autori del programma l’hanno informata su quanto stava accadendo su Twitter. A fine canzone, Mara Venier e Rosita Celentano hanno preso parola, chiedendo scusa se qualcuno si fosse offeso per la battuta sugli autistici fatta da Rosita Celentano in diretta. Le due conduttrici hanno voluto mettere subito una pietra sopra a quanto accaduto, e hanno continuato poi il talk come se niente fosse. In onore del padre della presentatrice radiofonica la band del rotocalco di Rai 1 ha anche intonato uno dei successi di Adriano Celentano: Il ragazzo della via Gluck.

Mara Venier bacchetta gli autori di Domenica In: “E’ colpa loro”

Prima di accogliere i suoi ospiti a Domenica In, Mara Venier si è voluta scusare con il suo pubblico. La bionda conduttrice, che ha fatto una gaffe in diretta, ha infatti svelato che molto spesso i suoi spettatori quando la vedono per strada la fermano molto scocciati in quanto non sempre Mara fa il gioco del tabellone. La Venier si è quindi giustificata affermando che se durante la diretta non lascia spazio al gioco è perchè i tempi televisivi sarebbero molto stretti e preferirebbe quindi lasciare spazio alle interviste. Tutto però sarebbe deciso insieme al suo team di autori, i quali sarebbero, stando a quanto detto da Mara Venier ironicamente, i principali colpevoli dell’assenza del tabellone durante alcune puntate del rotocalco di Rai 1.