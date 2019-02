Trono Over, Giorgio Manetti va via dall’Italia: il triste annuncio

Giorgio Manetti del Trono Over deluso: “Si sono dimenticati di me”

Giorgio Manetti, dal momento in cui ha deciso di abbandonare il Trono Over, è scomparso dalla Tv. Ma che fine ha fatto il cavaliere? Al momento è impegnato alla conduzione di un programma televisivo in una Tv locale toscana, e in più è diventato anche organizzatore di eventi. L’uomo ha inoltre iniziato una storia con un’imprenditrice. Ma le novità non sono finite qua per l’ex fidanzato di Gemma. Difatti quest’ultimo, in un’intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, ha annunciato:

“Dal 13 al 17 marzo sarò a Mosca per presentare un evento legato ai matrimoni. Per me è una bella soddisfazione, visto che ormai le televisioni nazionali si sono dimenticate di me…”

Un annuncio dai connotati agrodolci per Giorgio Manetti, il quale ha dichiarato tristemente di essere stato dimenticato dalle Tv nazionali.

Trono Over Uomini e Donne: lo sfogo di Giorgio Manetti

Giorgio Manetti ha rilasciato un’interessante intervista sul magazine diretto da Riccardo Signoretti. In questa circostanza l’ex cavaliere del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, oltre a parlare della sua vita privata e dei suoi progetti futuri, ha anche fatto un’amara ammissione, asserendo schiettamente:

“Vorrei fare l’opinionista in qualche programma di respiro nazionale. Sembra che si siano dimenticati di me, però non so per quale motivo…”

Insomma Giorgio, dopo aver partecipato per anni come cavaliere al Trono Over di Uomini e Donne, ha dichiarato di voler tornare in un programma importante della Tv italiana come opinionista. E chissà se Barbara d’Urso, leggendo magari questa sua intervista rilasciata al settimanale Nuovo, vorrà dargli una possibilità, affidandogli il ruolo di opinionista nelle sue trasmissioni televisive. Ovviamente, inutile negarlo, i suoi tanti fan lo sperano ardentemente. Potrebbe esserci questo clamoroso colpo di scena nella sua vita?

Giorgio Manetti tornerà a Uomini e Donne? La speranza dei fan

Giorgio Manetti, com’è ormai noto a tutti, ha iniziato una storia d’amore con una nota imprenditrice di origini toscane, con la quale è andato anche a convivere. Tuttavia tanti fan vorrebbero rivederlo a Uomini e Donne, magari proprio per presentare la sua nuova fidanzata al grande pubblico. Maria De Filippi potrebbe invitarlo in una delle prossime puntate del suo dating show? Chissà, intanto è certo il fatto che l’uomo vorrebbe comunque tornare presto in Tv in qualità di opinionista. Insomma Giorgio, dopo essersi arrabbiato per colpa di Gemma, è tornato a far molto parlare anche per quest’ultimo suo sfogo. Ci saranno presto novità per l’ex cavaliere?