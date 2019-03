Francesca Fialdini graffia per sbaglio Tiberio Timperi: “Scusami!”

La vita in diretta, Tiberio Timperi a Francesca Fialdini: “Mi hai graffiato”

Piccolo imprevisto all’inizio della puntata de La vita in diretta di oggi, quando Tiberio Timperi ha svelato scherzosamente di essere stato graffiato da Francesca Fialdini! Proprio così: commentando un piccolo servizio sulla Regina Elisabetta, che oggi ha postato per la prima volta una foto su instagram con il profilo ufficiale della famiglia reale, i due conduttori hanno svelato in diretta quanti followers hanno sul noto social, prima del ‘fattaccio’. A tal proposito Tiberio Timperi, dopo aver rivelato che il post della Regina Elisabetta ha ottenuto, in pochissimi minuti, 1 milione e 700 mila visualizzazioni, ha ricordato di avere su instagram 31mila followers, aggiungendo che la collega ne ha invece 70mila. Francesca Fialdini lo ha però corretto, affermando: “No, 76mila!”. La conduttrice ha inoltre dato una pacca sulla spalla al suo partner televisivo, ricevendo da lui la risposta:

Posso dire una cosa? Prima mi hai graffiato. Adesso mi hai fatto così…

Tiberio Timperi e la battuta di Francesca Fialdini a La vita in diretta: “Non ti tocco più”

Per scusarsi per il piccolo gesto del graffio sulla guancia e, successivamente, della pacca sulla spalla, Francesca Fialdini ha affermato “Scusami! Non ti tocco più. Facciamo che lo fai anche tu che non mi tocchi più”, il tutto tra gli applausi e le risate di un divertito pubblico presente nello studio 3 della sede Rai di via Teulada 66 a Roma, dal quale ogni giorno viene trasmessa La vita in diretta. Chiuso il piccolo siparietto iniziale, i due padroni di casa (ormai sempre più in sintonia, come dimostra il complimento che Francesca ha fatto a Tiberio di recente) hanno subito salutato gli ospiti della puntata odierna, ossia Max Paiella e Rita Forte, e la diretta è poi proseguita, come da tradizione, con ampio spazio a casi di cronaca e attualità.

Vita in diretta, prossima edizione: Francesca Fialdini e Tiberio Timperi confermati o sostituiti?

Mancano meno di tre mesi alla fine dell’edizione 2018/2019 de La vita in diretta, che ha visto la riconferma di Francesca Fialdini (padrona di casa per il secondo anno) e la sostituzione del veterano Marco Liorni con Tiberio Timperi. Non si sa ancora nulla, però, sulla prossima edizione del rotocalco pomeridiano della prima rete: dopo alcuni rumors (poi smentiti) trapelati nelle scorse settimane, secondo i quali Elisa Isoardi avrebbe potuto lasciare La prova del cuoco per diventare il nuovo volto femminile de La vita in diretta, ora tutto tace. Per sapere quindi se la coppia verrà riconfermata per un’altra stagione bisognerà aspettare almeno il mese di giugno.