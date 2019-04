Serena Rutelli al Grande Fratello, parla la sorella: “C’è falsità”

Lunedì prossimo Serena Rutelli si scontrerà in nomination contro Cristian, Daniele, Mila e Kikò. Nel frattempo ieri la ragazza ha svelato perchè non vuole incontrare la madre .

A detta di Monica, Serena Rutelli sarebbe troppo chiusa al Grande Fratello 16 , forse per vergogna. La sorella della concorrente ha ammesso di vederla troppo accomodante e accondiscendente, mentre nel privato Serena è “buffa, le piace il reggaeton, il latino americano”. Monica Rutelli ha sottolineato di ritenere falsi molti concorrenti del Grande Fratello, riferendosi forse alle nomination ricevute dalla sorella arrivate da persone inaspettate. Riguardo a un possibile matrimonio tra la sorella e il fidanzato, Alessandro soprannominato al GF 16 Prince, Monica ha ammesso che, se la proposta di matrimonio dovesse arrivare, il primo obiettivo sarebbe pensare a una stabilità economica. La prima a convolare a nozze sarà però proprio Monica. La sorella di Serena Rutelli ha svelato di aver iniziato i preparativi per le nozze e di essere al momento impegnata con la sua futura casa, che sarà in Calabria.

La quarta puntata del Grande Fratello si è chiusa ieri sera e non ha risparmiato colpi di scena al pubblico di Canale5 dal primo all’ultimo minuto di diretta. Il confronto tra Ivana Icardi e il fidanzato, l’ingresso di Guendalina Canessa, lo scontro tra Cristian Imparato e Guendalina Tavassi hanno lasciato il passo alla fine della trasmissione a Serena Rutelli . In questi giorni Barbara d’Urso ha anticipato a più riprese dell’esistenza di una lettera della madre biologica della 29enne. Ieri sera l’epistola è stata recapitata a Serena Rutelli che ha rifiutato di incontrare la madre. Monica Rutelli , sulla pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato a lungo della sorella, del Grande Fratello 16 e delle insidie del reality.