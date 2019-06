Anticipazioni Temptation Island: chi ci sarà nel cast dei tentatori

Temptation Island: ex corteggiatori di Uomini e Donne nel cast dei tentatori

Ormai è quasi tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island, dopo che sono state annunciate le sei coppie che sbarcheranno in Sardegna, arrivano alcune indiscrezioni sui tentatori. Quest’anno nel cast dei tantori ci sarà un volto proveniente da Uomini e Donne. A confermarlo, seppur dichiarando di non poter svelare troppo, è stata Raffealla Mennoia, intervistata dal settimanale del dating show. Tra i possibili tentatori, potrebbero esserci Alessandro Vannucci e Flavio Barattucci, ex corteggiatori di Giulia Cavaglià, Kevin Basili, ex corteggiatore di Teresa Langella e Rodolfo Salemi, ex corteggiatore di Mara Fasone.

Cast Temptation Island: volti noti del Trono Over tra le sei coppie

Tra le 6 coppie di Temptation Island ci sono dei dei volti già conosciuti al pubblico di Uomini e Donne, tra cui Davide e Cristina, Nunzia ed Arcangelo del Trono Over. La prima coppia partecipa al programma in quanto per il fatto che ci siano ancora troppe discussioni per cose futili e vuole capire se è fatta per stare insieme e per formare una famiglia, mentre la seconda prende parte dello show perché il loro rapporto non è del tutto stabile nonostante sia passati 13 anni. Nunzia è molto provata in quanto il suo fidanzato Arcangelo ha sempre avuto qualche scappatella durante la loro storia e non sa se fidarsi o meno di un uomo come lui. Però la domanda più frequente in questi giorni è: Ambra Lombardo e Kikò Nalli nel cast? I due hanno risposto che non parteciperebbero almeno per ora in quanto la loro conoscenza è ancora minima.

Anticipazioni Temptation Island 2019: chi sono le altre coppie partecipanti

Come già annuciato, all’interno del cast di Temptation Island ci sono anche le coppie non famose al pubblico di Uomini e Donne. La prima è quella tra cui Katia e Vittorio. Lui le promette sempre tutto e vuole capire quanto lei lo ami per davvero. Poi, la seconda è quella formata da Ilaria e Massimo, lui giudicato troppo infantile dalla sua partner, lamenta di non aver abbastanza spazi personali, spiegando di non aver più tempo di giocare alla Playstation. La terza è quella composta da Nicola e Sabrina, tra i due ci sono circa vent’anni di differenza e vogliono capire è questa storia possa procedere lo stesso con una differenza d’età così evidente. L’ultima coppia è quella composta da Jessica e Andrea, che hanno rimandato le nozze per partecipare a Temptation Island 2019 per capire se hanno superato o meno la crisi.