Ballata per Genova, Amadeus-Clerici-Cuccarini: “La città va ricordata”

Amadeus parla di Ballata per Genova a Storie Italiane: “Stasera saremo tutti genovesi”

Andrà in onda stasera a partire dalle 21.25 su Rai1 Ballata per Genova, l’attesissimo spettacolo fortemente voluto da Lucio Presta, a dieci mesi esatti dal terribile crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto dell’anno scorso. Una grande serata all’insegna della musica, condotta da Amadeus, Antonella Clerici e Lorella Cuccarini, con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. E proprio i primi tre conduttori hanno rilasciato alcune dichiarazioni, registrate durante le prove e mandate in onda oggi a Storie Italiane. Nello specifico, Amadeus ha dichiarato:

Ballata per Genova sarà una grande festa, dove la musica farà da padrona. Ci saranno tanti genovesi illustri, del mondo della musica e non solo, ma anche tanti non genovesi, come me, ma che stasera vogliono essere assolutamente genovesi.

Antonella Clerici ai microfoni di Storie Italiane: “Ballata per Genova sarà una festa di solidarietà”

Nel servizio mandato in onda durante la puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 14 giugno 2019, a rompere il silenzio è stata anche Antonella Clerici, che su Ballata per Genova ha affermato:

La città va ricordata sempre. Un anno fa è successa una tragedia importante. Noi oggi vogliamo essere qui per regalare una serata di festa e di solidarietà.

Tanti i cantanti che si esibiranno stasera in Piazza Kennedy nel capoluogo ligure, in una serata dedicata alla raccolta fondi per la realizzazione del “Parco del Mare” nell’area devastata dal crollo del Ponte Morandi. Per contribuire basta inviare un sms (del valore di 2€) o fare una telefonata (per donare 5 o 10€) al 45585, già attivo.

Lorella Cuccarini a Storie Italiane: “Ballata per Genova emozionerà il pubblico”

Infine, nel servizio mandato in onda a Storie Italiane, a parlare è stata anche Lorella Cuccarini, che su Ballata per Genova ha dichiarato:

Tutti gli artisti che saliranno sul palco e tutti i numeri che stiamo preparando per la serata, daranno grandi emozioni al pubblico che ci seguirà… e speriamo che tale emozione poi si traduca anche nello stare insieme a questa città in maniera fattiva.

L’appuntamento, lo ribadiamo, è per oggi in prima serata su Rai1.