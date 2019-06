News Uomini e Donne, Sara Affi Fella: come ha superato la depressione

Sara Affi Fella parla della depressione dopo Uomini e Donne: “Dormivo con i miei”

Sara Affi Fella ha raccontato ai microfoni del settimanale Nuovo come è riuscita a superare il periodo buio della depressione, dopo la sua esperienza a Uomini e Donne. Infatti, ricordiamo che la bella molisana dopo aver mentito sul suo stato sentimentale alla redazione del programma di Maria De Filippi, è stata travolta da vera e propria bufera mediatica che l’ha destabilizzata emotivamente.

Dormivo con i miei. Quello che è successo si è riversato sulla mia famiglia che non c’entrava niente. Ora però la cosa più importante è che sono uniti più di prima

ha raccontato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ai microfoni di Nuovo. Un periodo davvero terribile per Sara che si è rivolta ad una nutrizionista e ad uno psicologo per rimettersi in sesto e per capire come affrontare la situazione. Ora è felice a fianco al suo fidanzato Francesco Fedato.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella innamorata: “Grazie a Francesco sono serena”

Oltre all’amore per la sua famiglia, Sara Affi Fella ha parlato Nuovo anche quello che nutre per il fidanzato Francesco Fedato. Infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato che il suo compagno l’aiutata a combattere la depressione rendendola più forte di prima

Grazie a Francesco Fedato che è al mio fianco da cinque mesi, mi sono ripresa e ho trovato la serenità che avevo perduto. Lui mi ha stretto la mano e mi ha rimproverato per la sciocchezza che avevo commesso. Mi ha salvato

ha dichiarato Sara sempre nell’intervista rilasciata a Nuovo. Ma come si sono conosciuti i due? Francesco e Sara si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune e da quel momento è scattato il colpo di fulmine. Nonostante la distanza che li separa, il loro amore continua ad ardere: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne vive in un paesino in Campania, mentre Francesco milita nella squadra calcistica del Trapani.

Sara Affi Fella prende le difese di Angela Nasti dopo la bufera a Uomini e Donne

Nonostante si parli sempre di più delle frasi choc di Ursula Bennardo , il paragone tra Sara Affi Fella e Angela Nasti continua a tenere banco riguardo gli scandali di Uomini e Donne. Al punto che la bella molisana è sbottata su Instagram prendendo le difese della Nasti, dichiarando che la ragazza non ha sbagliato come ha fatto lei all’epoca. Insomma a quanto pare bastano le parole per porre fine alle accuse.