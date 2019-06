Temptation Island non andrà in onda il 17 giugno: slitta la partenza

Temptation Island non parte più lunedì 17 giugno. Canale5 cambia la programmazione

Era previsto per lunedì 17 giugno il debutto della nuova edizione di Temptation Island. È notizia di pochi minuti fa, invece, lo slittamento della trasmissione estiva di Canale5 condotta da Filippo Bisciglia. Al posto del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, Mediaset ha pensato di proporre il film in prima tv La scuola più bella del mondo. Il reality, grande successo dell’estate di Canale5, è molto atteso e sui profili social ufficiali si sta delineando già il cast. Ma a cosa è dovuta la partenza posticipata del programma? In molti, hanno notato come nei palinsesti settimanali diramati da Mediaset non compaia per lunedì prossimo il programma. Temptation Island rimandato, dunque, ma per quanto? Da notare, come qualche giorno fa, anche Rai1 ha spostato il film premio Oscar (in prima tv) La La Land per paura di essere “asfaltato” da Temptation.

Canale5 posticipa Temptation Island. Ecco perché Filippo Bisciglia non andrà in onda lunedì 17 giugno

In molti si sono chiesti del perché di questo cambio di programma, visto che i social stavano aspettando con trepidazione la premiere della nuova edizione di Temptation Island. Una delle probabili cause è dovuta al fatto che la produzione sta ancora girando e, quindi, per lunedì 17 giugno potrebbe non essere pronto il montaggio della prima puntata. La chiusura del set del programma prodotto da Maria De Filippi con Fascino è fissato, infatti, a pochi giorni dopo la messa in onda (ora saltata definitivamente) del 17 giugno. Comunque non è detta l’ultima parola per il programma condotto da Filippo Bisciglia. Infatti, al 17 giugno manca ancora una settimana e tutto può cambiare, visto che siamo abituati a cambi di programmazione all’ultimo minuto. Sale comunque l’attesa per questa nuova edizione di Temptation che, tra le altre coppie, vedrà anche due volti di Uomini e donne Over. Temptation Island replicherà il successo clamoroso delle precedenti edizioni?