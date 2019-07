Ballando con le stelle: Alessandra Tripoli mamma? “E’ il momento”

Alessandra Tripoli: un figlio dopo Ballando con le stelle 2019? “Credo sia arrivato il momento”

Ha rilasciato un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TvMia Alessandra Tripoli, maestra di Ballando con le stelle, che nell’edizione conclusasi qualche settimana fa ha danzato con Ettore Bassi, come si vede nella foto. E nell’intervista in questione la ballerina di Milly Carlucci, più che di Ballando con le stelle, ha parlato della sua vita privata, in particolare del marito, Luca Urso.

Credo sia arrivato il momento giusto per avere un figlio. Fino all’anno scorso eravamo frenati dalle varie competizioni in tutto il mondo, ma adesso abbiamo deciso di fermarci con le gare. Guardando Ornella Boccafoschi, tornata a danzare dopo un mese dal parto, ho capito che posso farcela anch’io

ha infatti dichiarato.

Ballando, Alessandra Tripoli parla del marito Luca Urso: “Stiamo insieme dall’adolescenza”

Parlando del suo amore per Luca Urso, la maestra di Ballando con le stelle ha invece raccontato:

Ci amiamo da quando io avevo 17 anni e lui ne aveva 16, ma ci conosciamo da quando eravamo bambini! Siamo nati e cresciuti nello stesso paese e abbiamo sempre ballato insieme… e poi tre anni fa ci siamo sposati.

“Quando non ballo ma voglio rilassare la mente e allo stesso tempo allenare e distendere i muscoli, pratico yoga per qualche ora” ha svelato inoltre.

Intanto anche la collega Sara Di Vaira qualche giorno fa si è raccontata in un’intervista, lasciando intendere che tra lei e Lasse Matberg possa esserci del tenero dopo Ballando con le stelle 14.

Ballando con le stelle, Alessandra Tripoli: “Quando non sono in tv con Milly Carlucci…”

Prima della fine dell’intervista Alessandra Tripoli ha rivelato anche cosa fa nei periodi dell’anno in cui non è in tv con Milly Carlucci a Ballando con le stelle (di cui si parla molto in questi giorni, essendo spuntato il nome della prima concorrente della prossima edizione).

Quando non sono in Italia per lavoro, vivo in Cina: con mio marito abbiamo una scuola di ballo a Hong Kong

ha infatti affermato.