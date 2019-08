Ignazio Moser si separa da Cecilia: pronto per un nuovo reality?

Ignazio Moser a Pechino Express 2019 senza Cecilia Rodriguez?

Dopo aver partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Daniele Bossari, Ignazio Moser sembra essere pronto a tuffarsi in una nuova avventura. Per farlo, però, dovrà separarsi per qualche tempo dalla sua amata Cecilia Rodriguez. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele: i due sono sempre più innamorati, non perdono occasione di pubblicare sui loro profili foto in cui si nota tutta la passione nei loro baci e abbracci. Amatissimi e seguitissimi, tutto sembra procedere per il meglio. Il ciclista trentino potrebbe diventare uno dei concorrenti della prossima edizione del famoso adventure game del secondo canale della Tv di Stato. Ignazio Moser a Pechino Express? È questa la notizia lanciata in anteprima dal nuovo numero del settimanale Chi.

“Moser è in corsa per partecipare a Pechino Express. Unici ostacoli da superare la lontananza e la nostalgia per Cecilia”.

Pechino Express: Ignazio Moser concorrente con il cugino al posto di Cecilia?

Come la maggior parte sapranno, Pechino Express è un reality in cui i concorrenti partecipano a coppie. Zaini in spalla, vanno alla scoperta dei luoghi meravigliosi e culture molto affascinanti. Uno dei papabili concorrenti della prossima edizione sarà Ignazio Moser? A Pechino Express 2019 non parteciperà con Cecilia Rodriguez, bensì con il cugino Moreno. Forse i più lo conosceranno per essere stato un ciclista su strada e per aver partecipato ai Grandi Giri come quello d’Italia, nel 2014 e nel 2016, al Tour de France nel 2013 e alla Vuelta a Espana nel 2015 e nel 2016. Classe 1990, Moreno è molto attivo sui social, vantando la bellezza di oltre 30mila follower su Instagram. Moreno e Ignazio Moser concorrenti di Pechino Express? Manca solo la conferma ufficiale da parte della produzione. Dunque niente reality dei sentimenti, versione Vip, per il trentino e l’argentina. I loro nomi sono stati tirati in ballo anche quest’anno, ma Cecilia ha deciso di mettere subito un freno alle indiscrezioni, negando la partecipazione a Temptation Island Vip.

Cecilia Rodriguez ringrazia Ignazio Moser: “Grazie Dio per…”

Per l’attuale compagno Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez ha lasciato in diretta tv al Grande Fratello Vip Francesco Monte. Da quel giorno sono passati quasi tre anni. i due sono inseparabili e hanno deciso di andare a convivere: la passione tra loro non si è affatto esaurita. Di recente Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono stati in vacanza a Ibiza, ma da qualche giorno sono rientrati in Italia per diversi impegni di lavoro. La sorella di Belen si sente davvero fortunata ad avere accanto un uomo che la ami e la desideri così tanto. Sui social, infatti, ha scritto: