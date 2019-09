Anna Pettinelli abbandona Temptation Island Vip senza confronto?

Temptation Island Vip: Anna Pettinelli abbandona e lascia Stefano Marchi? Le anticipazioni

Dalle anticipazioni dell’ultima puntata registrata del Trono Over di Uomini e Donne è emerso che si è parlato anche della seconda stagione di Temptation Island Vip. In particolare, Maria De Filippi ha fatto vedere un filmato in cui si vede Anna Pettinelli in profonda crisi, forse per un avvicinamento un po’ troppo intimo tra il fidanzato Stefano Marchi e la tentatrice Cecilia Zagarrigo, con la quale ha anche fatto più di un’esterna. La conduttrice radiofonica è arrivata a chiedere agli autori del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi di poter lasciare la trasmissione senza fare il falò di confronto definitivo con Stefano Marchi. Sarà stata accontentata? Anna Pettinelli ha abbandonato Temptation Island Vip da sola? Questo potrebbe accadere, ma non nella puntata di lunedì. L’eventuale abbandono di Anna Pettinelli è previsto nella penultima puntata di Temptation Island Vip.

Anna Pettinelli ha lasciato Temptation Island Vip senza Stefano Marchi?

Non sappiamo se la produzione ha concesso la possibilità ad Anna Pettinelli di lasciare Temptation Island Vip senza il confronto con il compagno Stefano Marchi o i due si sono visti al falò e poi ognuno ha preso strade diverse. Quel che è certo, al momento, è che con l’avvicinamento alla tentatrice Cecilia Zagarrigo, Stefano Marchi butterà nello sconforto più totale la Pettinelli. In uno spoiler di Temptation Island Vip, infatti, si vede Anna disperata e in lacrime per l’avviamento tra il compagno e la single tentatrice, commentando: “A lui piace”, lamentandosi. A rincarare la dose ci ha pensato Serena Enardu, la quale ci ha provato con Alessandro Catania e i due sono stati rimproverati dalla produzione, che ha detto: “È più giovane e simpatica di te”.

Anticipazioni Temptation Island Vip: Maria De Filippi conferma Alex Belli nel cast

A Uomini e Donne, Maria De Filippi ha confermato la presenza di Alex Belli e la fidanzata Delia Duran nel cast di Temptation Island Vip. Proprio durante la registrazione della puntata del Trono Over, la conduttrice ha fatto importanti rivelazioni, mostrando alcuni filmati inediti che arrivano direttamente dalla Sardegna. Questa puntata la vedremo la prima settimana di ottobre, considerando che è stata la terza puntata registrata del Trono Over. Confermati anche alcuni abbandoni da parte di coppie, rimpiazzate da altre.