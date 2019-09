Beppe Convertini a Unomattina. Valentina Bisti: “C’è un problema”

Convertini lancia Linea Verde a Unomattina. Valentina Bisti: “Abbiamo un problema”

Ha scelto i microfoni di Unomattina Beppe Convertini per lanciare la nuova edizione di Linea Verde, che partirà domenica 15 settembre (come sempre alle 12.20 su Rai1, dopo A Sua Immagine) e condurrà con Ingrid Muccitelli. Appena arrivato nel salotto mattutino di Roberto Poletti e Valentina Visti, l’ex padrone di casa de La vita in diretta Estate ha però dovuto fare i conti con un problema tecnico: il pubblico da casa, infatti, non è riuscito a sentire bene le prime anticipazioni sulla puntata di Linea Verde in onda domenica, da lui svelate, a causa di un difetto del microfono. Interrotto da Valentina Bisti, che ha affermato “Aspetta. Abbiamo un problema di audio…”, Convertini ha quindi dovuto ricominciare da capo.

Linea Verde, nuova edizione: Beppe Convertini ospite a Unomattina. Ingrid Muccitelli assente

Assente a Unomattina, invece, Ingrid Muccitelli, che affiancherà Beppe Convertini alla conduzione dell’edizione 2019/2020 di Linea Verde, come abbiamo già detto sopra. La coppia eredita il timone dello storico programma dedicato all’agricoltura da Daniela Ferolla, passata al sabato con la versione Life, e Federico Quaranta, che più volte si è detto amareggiato e deluso per la sua mancata riconferma, nonostante gli ottimi ascolti registrati nella passata stagione. Valentina Bisti ha quindi rivolto un invito tramite le telecamere alla Muccitelli, dicendole di volerla presto come ospite a Unomattina.

Beppe Convertini pronto per la conduzione di Linea Verde: confermato anche Peppone

Con Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli nella nuova edizione di Linea Verde, che domenica debutterà dalla Sicilia, ci sarà anche il cuoco Peppone Calabrese, già nel cast dell’edizione estiva (condotta da Federico Quaranta e Federica De Denaro) e di Grand Tour, il programma itinerante serale trasmesso ad agosto con la conduzione di Lorella Cuccarini e Angelo Mellone, che però non ha riscosso lo stesso successo avuto sempre da Linea Verde in termini di ascolti.