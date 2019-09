Italia Si, Mauro Coruzzi shock sul podio: “Lotto contro un male”

Il mio male andava estirpato, perciò alla fine della scorsa stagione, quando sono rimasto da solo a riflettere con me stesso, ho capito che non potevo più accettare lavori dal percorso lungo: ho così iniziato a lavorare su me stesso cercando di mettere pace tra me e il resto del mondo

E’ stato Mauro Coruzzi, in arte Platinette, il primo ospite a salire sul podio di Italia Si nella prima puntata della seconda edizione, trasmessa oggi, sabato 14 settembre 2019. Coruzzi, com’è noto da tempo, quest’anno ha scelto di non far parte del cast ufficiale di ‘saggi’. Tuttavia, inaspettatamente, il padrone di casa Marco Liorni ha aperto proprio con lui la nuova edizione. E sul podio del programma al quale nella passata stagione ha preso parte per l’intera edizione, Mauro ha parlato di un problema di salute contro il quale lotta da tempo, dichiarando: