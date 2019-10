Amici Celebrities, Vanoni stronca Laura Torrisi: “Non c’era passione!”

Ornella Vanoni critica l’esibizione di Laura Torrisi ad Amici Celebrities

La terza puntata di Amici Celebrities con Maria De Filippi è iniziata con i saluti e i convenevoli della conduttrice, la quale non si è persa in indugi e ha presentato Giordana Angi e Annalisa Scarrone, che sostituisce Alberto Urso, impegnato nel suo Tour in giro per l’Italia. La gara tra cantanti e ballerini, più precisamente tra la squadra Bianca e quella Blu, è iniziata con lo ‘scontro’ tra Laura Torrisi e Massimiliano Varrese. L’attrice, che ha cantato ‘Insieme a Te non ci sto Più”, non ha convinto Ornella Vanoni, la quale ha giudicato dicendo:

“Penso che non c’era passione. Troppo sorridente. Cantare ha cantato bene, però non c’era l’emozione”.

In effetti è vero, l’impressione dopo l’esibizione di Laura Torrisi ad Amici Celebrities è stata proprio quella descritta dalla grande Vanoni. Anche sui social il brano interpretato da Laura non ha convinto..

Laura Torrisi replica ad Ornella Vanoni e perde contro Massimiliano Varrese ad Amici Celebrities

Dopo il giudizio di Ornella Vanoni ad Amici Celebrities, Laura Torrisi ha replicato sostenendo che la giudice ha ragione ma la forte emozione le ha giocato un brutto scherzo. L’ex concorrente del Grande Fratello ha sfidato Massimiliano Varrese, il quale ha vinto la prima sfida. L’ex attore della serie Made in Italy Carabinieri è sceso in campo con una esibizione di ballo in cui è spiccata anche la bella presenza della ballerina professionista di Amici Lorella Boccia, nei giorni scorsi finita al centro della cronaca per una aggressione subita insieme al marito Nicolò Presta. All’inizio della puntata di Amici Celebrities, Maria De Filippi ha cambiato tutto e fatto un annuncio. Il regolamento dalla terza puntata è stravolto completamente. I telespettatori, ormai, sanno bene che il regolamento di Amici muta di puntata in puntata.

Amici Celebrities: disastro per Filippo Bisciglia durante la prova immunità con Al Bano

Ai concorrenti di Amici Celebrities è stata data la possibilità di cimentarsi in una prova immunità che mette alla prova l’intonazione dei cantanti in gara dei Bianchi e dei Blu. Maria De Filippi ha ospitato Al Bano Carrisi e il cantante è stato ‘usato’ come termine di paragone per i Vip. Il primo a misurarsi con lui è stato Filippo Bisciglia, il quale ha chiesto scusa alla De Filippi, e la prova si è dimostrata un vero e proprio disastro. Non è andata bene neanche a Francesca Manzini, mentre l’ultimo a tentare è stato Ciro Ferrara, che verrà eliminato al termine della puntata.