Sandra Milo commossa a La vita in diretta: “Vivo un amore non…”

La vita in diretta: Sandra Milo si commuove per le parole della figlia e parla del suo nuovo amore

Sandra Milo ospite a La vita in diretta ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della figlia Debora Ergas, storica giornalista del programma del pomeriggio di Rai1, e si è commossa arrivando alle lacrime. Sandra, poi, ha anche parlato del suo amore per Alessandro, un uomo molto più giovane di lei, con la quale sta vivendo una bella e intensa storia d’amore. La Milo ha ribadito che si tratta di un amore non tradizionale, definendolo piuttosto una “forma d’amicizia straordinaria”. Continuando a parlare del suo Alessandro, la Milo ha rivelato ad Alberto Matano che il suo uomo è fantastico, vive in Veneto e che “i tempi della passione sono finiti!”. Dunque, Sandra Milo è felice a 86 anni, sia in amore che in campo professionale, visto che quest’estate ha ritrovato il suo pubblico grazie al programma pomeridiano di Pierluigi Diaco, che dall’autunno si è spostato nella seconda serata del sabato sera ed è diventato Io e te di notte.

La vita in diretta, Sandra Milo contro Virginia Raffaele: “Fa parodie feroci”

Durante l’intervista di Sandra Milo a La vita in diretta, Alberto Matano ha fatto vedere all’attrice l’ormai iconica imitazione di Virginia Raffaele a Sanremo con Carlo Conti. La Milo che già all’epoca non apprezzò l’imitazione né tanto meno le sue figlie, è tornata sull’argomento dicendo:

“Le mie figlie si sono risentite e offese. E in un certo senso anch’io. [Virginia Raffaele] ha fatto parodie feroci.”

Continuando, ha poi detto: “Prendi in giro le donne, ma sii solidale!”. Dunque, a Sandra Milo non è andata proprio giù l’imitazione e l’ha ribadito ancora una volta a La vita in diretta, parlando di libertà delle donne, di femminismo e girl power. Sandra, che è in onda ogni sabato in seconda serata su Rai1 con Io e te di notte ha ricevuto anche una sorpresa di Pierluigi Diaco, padrone di casa della trasmissione e al videomessaggio ha così risposto…

Sandra Milo riceve un videomessaggio di Pierluigi Diaco a La vita in diretta

Dopo essersi imbarazzata per una domanda di Maurizio Costanzo, oggi Sandra Milo è tornata in tv come ospite de La vita in diretta. Pierluigi Diaco, con il quale lavora a Io e te di notte, le ha fatto una sorpresa e in un videomessaggio le ha detto di stimarla molto e di volerle tanto bene. Al rientro, anche Sandra Milo ha speso belle parole per Diaco, dicendogli: “Ti amo!” e raccontando di come la gente per strada la fermi per parlarle di Pierluigi e dell’affetto che nutrono per lui.