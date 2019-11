Isola dei Famosi 2020 concorrenti: cantante dice ‘no’ ad Alessia Marcuzzi

Concorrenti Isola dei Famosi 2020: cantante rifiuta la proposta di Alessia Marcuzzi

Mancano ancora tanti mesi all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2020, il reality di Canale condotto da Alessia Marcuzzi per la sesta volta consecutiva. La macchina del reality, che è stato nelle mani di Simona Ventura per otto edizioni e 83 puntate, è già partita e la produzione sta già pensando a formare il cast dell’Isola dei Famosi. I concorrenti saranno chiamati a risollevare le sorti dal punto di vista degli ascolti, dopo che la scorsa edizione è stata sconvolta dal caso Fabrizio Corona che ha coinvolto Riccardo Fogli e il presunto tradimento della moglie Karin Trentini con Giampaolo Celli, amico del re dei paparazzi e famoso stilista. Tra i cantanti a un posto sulle spiagge onduregne, Giuseppe Povia che ha rifiutato la proposta di Alessia Marcuzzi, ringraziando il programma per il pensiero avuto nei suoi confronti.

Alessia Marcuzzi riceve un ‘no’ da un cantante: Giuseppe Povia rifiuta L’Isola dei Famosi 2020

Nell’edizione del prossimo anno del reality presentato da Alessia Marcuzzi non vedremo un cantante: Giuseppe Povia ha rifiutato L’Isola dei Famosi. A farlo sapere è stato lui stesso con un post sui suoi profili social ufficiale. Giuseppe Povia ha lasciato intendere che la produzione dell’Isola dei Famosi cerca ogni anno di convincerlo a partecipare, svelando che in diverse occasioni ha pensato di accettare perchè così avrebbe sicuramente la possibilità di farsi conoscere di più, fare un’esperienza diversa e forse si aprirebbero altre porte e opportunità per il suo cammino nel mondo della musica:

“Comunque ho risposto di no come sempre, non fa per me, grazie davvero per il pensiero. Mi fa piacere”.

Il cantautore ha sempre diviso l’opinione pubblica con i suoi testi e le sue canzoni, un artista controcorrente al punto che, dopo aver trasformato la sua musica in una trincea sovranista, ha dato una svolta alla sua carriera all’insegna del disimpegno. Nel cast dell’Isola dei Famosi 2020 sembra essere confermata Eleonora Giorgi. A tal proposito, di recente, il figlio Paolo Ciavarro si è detto molto preoccupato per lei.

Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi confermato: a rischio la messa in onda di un altro reality

Dalle parole di Giuseppe Povia si evince che L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi si farà anche il prossimo anno, anche se il cantante non parteciperà comunque al reality. Chi ci sarà dunque nella trasmissione di Canale 5? La stagione autunnale è stata priva di reality nella rete ammiraglia del Biscione. L’8 gennaio partirà la quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che passerà il testimone ad Alessia Marcuzzi e all’Isola dei Famosi in primavera. Barbara D’Urso a rischio: la versione classica del Grande Fratello slitta a settembre 2020?