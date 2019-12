Anticipazioni Verissimo: Silvia Toffanin svela gli ospiti del 14 dicembre

Verissimo, anticipazioni ospiti sabato prossimo: Silvia Toffanin intervista un concorrente del GF Vip 4

Al termine della puntata di oggi, Silvia Toffanin ha anticipato alcuni degli ospiti di sabato 14 dicembre di Verissimo. Tra i tanti, infatti, Silvia intervisterà uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 4, in partenza a gennaio su Canale 5. La padrona di casa del contenitore del sabato pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset non ha fatto il nome dell’ospite, limitandosi infatti a dire che lo scopriremo soltanto sabato prossimo. Ovviamente con le anticipazioni e il fatto che Verissimo sia registrato, molto probabilmente, il nome uscirà prima. Di chi si tratta? Sarà forse un’intervista a Rita Rusic, già confermata da Alfonso Signorini (nuovo padrone di casa del reality, ndr) oppure dobbiamo aspettarci qualche sorpresa clamorosa? Non ci resta, dunque, che aspettare settimana prossima quando Silvia Toffanin intervisterà un concorrente del GF Vip 2020. Spazio, poi, sabato 14 dicembre, a un altro grande personaggio televisivo. Scopriamo insieme di chi si tratta…

Anticipazioni ospiti Verissimo: Enrico Mentana per la prima volta da Silvia Toffanin

Oltre al concorrente misterioso del GF Vip 4, Silvia Toffanin ha annunciato un altro super ospite di Verissimo di sabato prossimo. Per la prima volta nel contenitore del sabato di Canale 5, infatti, ci sarà nientemeno che Enrico Mentana, direttore del TgLa7 ed ex volto Mediaset. Sarà un clamoroso ritorno a casa, dunque, per il direttore Mentana, in un’intervista intima e a 360 gradi con la Toffanin, che negli ultimi tempi sta acquistando sempre più fiducia da parte di “insospettabili” del mondo della televisione, del cinema e della musica, che di solito non amano andare in tv a raccontarsi, ma che grazie all’eleganza e alla semplicità di Silvia, scelgono di farlo e di mettersi a nudo. Ecco allora Enrico Mentana a Verissimo sabato 14 dicembre. Il giornalista de La7 racconterà qualcosa in più sulla sua vita privata e ripercorrerà i suoi anni a Mediaset.

Silvia Toffanin tra un concorrente del GF Vip e Enrico Mentana a Verissimo sabato 14 dicembre

Insomma, dopo le rivelazioni di Michelle Hunziker di oggi, sabato prossimo vedremo tanti nuovi ospiti a Verissimo con Silvia Toffanin. Quest’ultima, infatti, parlerà del Grande Fratello Vip 4 e ospiterà un concorrente ufficiale e, come abbiamo detto sopra, intervisterà per la prima volta anche Enrico Mentana, volto storico di Canale 5 oggi direttore del TgLa7. Inoltre quali altri ospiti intervisterà? Lo scopriremo sabato prossimo. E noi vi terremo naturalmente aggiornati!