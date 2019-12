Barbara D’Urso sfiora la caduta a Live Non è la D’Urso: “Stavo per morire!”

Live: Barbara D’Urso rischia di cadere in studio a Non è la D’Urso

Apertura della nuova puntata all’insegna dell’imprevisto quella di Barbara D’Urso che ha rischiato di cadere a Live Non è la D’Urso. Dopo aver dato inizio al primo slot della trasmissione, dedicato alle urla, alle risse e ai balli dei nostri politici, Barbara D’Urso stava per cadere. Alessandra Mussolini, ospite della puntata di Live Non è la D’Urso, si è accorta dell’imprevisto avuto dalla padrona di casa e, così, si è bloccata per accertarsi delle condizioni di Barbara D’Urso, la quale ha preso subito la parola, spiegando:

“Stavo per morire qui in diretta. Stavo per cadere in una botola, ma va bene così, non vi preoccupate perchè sopravvivo a tutto”.

Poteva succedere l’ennesima caduta per Barbara D’Urso, dopo quella avvenuta quattro anni fa in diretta a Pomeriggio 5, quando inciampò sulle scale dello studio e fece un ruzzolone alla prima puntata.

Barbara D’Urso è quasi caduta a Live Non è la D’Urso: la reazione di Alessandra Mussolini

Dopo aver spiegato cosa le stesse succedendo in diretta a Live Non è la D’Urso, Alessandra Mussolini ha replicato a Barbara D’Urso che stava cadendo, sostenendo:

“Sai cos’è quello? È l’occhio secco in diretta e tu che sei napoletana, sai di cosa parlo”.

L’ex europarlamentare ha fatto riferimento al detto molto forte che esiste a Napoli, ma in generale un po’ ovunque in Campania: “L’uocchie sicche so’ peggio d’e scuppettate”, che significa “Il malocchio è peggio dei colpi di fucili”, e lasciando intendere che, probabilmente, qualcuno da casa avrebbe esercitato un influsso malefico al fine di danneggiarla. Naturalmente il tutto è stato detto con ironia. Di contro, Barbara D’Urso ha citato, ridendo, un saggio proverbio napoletano “Nun sputa’ ‘ncielo ca ‘nfaccia te torna”, consigliando indirettamente a non disprezzare le persone che hanno una posizione di rilievo, perchè grazie al loro potere, tutto questo potrebbe ritorcersi contro.

Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso glissa Alda D’Eusanio: “Faccio finta di non aver capito”

Durante lo spazio dedicato alla politica italiana che sembra essere diventata avanspettacolo, con i numerosi casi che continuano a far discutere, un ospite di Barbara D’Urso ha dichiarato di proporre una trasmissione della conduttrice in Parlamento, ovviamente per scherzo. Immediata è stata la risposta di Alda D’Eusanio a Live Non è la D’Urso, che di recente ha fatto una confessione:

“L’unica cosa che ho capito è che il salotto di Barbara D’Urso è il vero salotto degli intellettuali, il Parlamento no”.

La padrona di casa ha glissato dicendo: “Faccio finta di non aver capito”.