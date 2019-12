Temptation Island Vip, Pago e Miriana: ritorno di fiamma? La verità

Pago dopo Temptation Island Vip torna dall’ex moglie Miriana Trevisan? Parla lei

Serena Enardu e Pago hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip. E purtroppo i due, proprio durante la loro partecipazione al reality show delle tentazioni, hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra, decidendo di porre fine alla loro storia. Ma non è finita qua perchè in questi ultimi giorni Pago è tornato prepotentemente sotti le luci dei riflettori del gossip per via di alcuni rumor inerenti a un suo presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie Miriana Trevisan. Saranno vere queste voci? A quanto pare no, e a smentire tali illazioni ci ha pensato proprio la donna su instagram, asserendo schiettamente:

“Ci stimiamo molto. Qualcuno ha scritto che ci siamo riavvicinati? Si è comportato molto bene, non c’è un riavvicinamento ad essere onesti, ma c’è un grande legame visto che abbiamo un figlio…”

Quindi nessun riavvicinamento tra Miriana Trevisan e Pago, ma solo un grande rispetto reciproco anche perchè hanno sempre un figlio insieme dell’età di 10 anni.

Temptation Island Vip, Pago e Miriana Trevisan. Lei: “Speriamo di essere un buon esempio per il bambino”

Successivamente Miriana Trevisan, sempre sul social fotografico, parlando del figlio avuto con Pago di Temptation Island Vip, ha anche voluto rivelare un suo piccolissimo desiderio:

“Speriamo che io e il mio ex marito riusciamo ad essere un buon esempio per nostro figlio…”

E ovviamente i fan hanno immediatamente rassicurato Miriana Trevisan, facendole notare che suo figlio è assolutamente fortunato ad avere due genitori con valori così importanti.

Pago orgoglioso della sua terra: il consiglio ai suoi fan

In queste ultime ore Pago, la cui ex fidanzata Serena Enardu pare non star attraversando un periodo facile, ha pubblicato su instagram un suo selfie dalla Sardegna. E nella didascalia della suddetta immagine Pago ha voluto far sapere tutto il suo orgoglio sulla sua terra, cogliendo l’occasione per dare ai suoi estimatori un prezioso consiglio:

“Chi dimentica le sue origini dimentica se stesso… Se siete lontani fatelo, tornate a casa più spesso…”

E i suoi supporter hanno immediatamente risposto, facendogli sapere che seguiranno il suo suggerimento.