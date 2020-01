Adriana Volpe, messaggio di dolore: “Facciamo una preghiera”

Adriana Volpe del GF Vip, staff: il messaggio di cordoglio per la morte di Pietro Migliaccio

Ieri è morto improvvisamente Pietro Migliaccio all’età di 86 anni. Quest’ultimo era un nutrizionista, e spesso e volentieri è andato ospite in tante trasmissioni Tv, tra le quali anche I Fatti Vostri, per dare preziosi consigli ai numerosi telespettatori sull’alimentazione. Pietro Migliaccio era anche Presidente emerito della Società italiana di Scienza dell’Alimentazione. Ovviamente sono stati tanti i vip a esprimere il loro dispiacere sui social per questa improvvisa perdita. E in queste ore anche lo staff che gestisce al momento il profilo personale instagram di Adriana Volpe, che adesso è impegnata come concorrente al Grande Fratello Vip, ha voluto fare le sue più sincere condoglianze alla famiglia del popolare medico con questo post che ha commosso un po’ tutti: “Un pensiero e una preghiera per un grande professionista e compagno di lavoro…”

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe sulla morte di Pietro Migliaccio: “Sarai sempre nei nostri cuori”

Lo staff di Adriana Volpe, su instagram, ha pubblicato anche una foto di Pietro Migliaccio in una delle sue tante ospitate a I Fatti Vostri. Lì con l’uomo c’era ovviamente anche la concorrente del GF Vip 2020, che ieri ha fatto discutere per delle sue nuove dichiarazioni su Magalli. Nella didascalia di questa foto, lo staff di Adriana Volpe, dopo aver dichiarato tutta la propria vicinanza alla famiglia di Pietro Migliaccio, ha anche aggiunto: “Sarai sempre nei nostri cuori…” Parole corredate da un emoji delle due mani unite nell’atto della preghiera.

Anticipazioni GF Vip, Adriana Volpe furiosa con Carlotta Maggiorana: “Una ciofeca!”

Adriana Volpe, Mercoledì scorso, è stata nominata da Carlotta Maggiorana. Il motivo? In pratica l’ex Miss Italia non ha gradito che la popolare conduttrice le abbia fatto notare di aver rifatto male il letto, dicendole: “E’ una ciofeca!” Una nomination poco gradita da Adriana Volpe del Grande Fratello Vip, che si è sfogata in queste ultime ore con gli altri concorrenti:

“Una che mi va in apnea, che non riesce a respirare, che va in agitazione dopo cinque giorni che stai qui, ma di cosa stiamo parlando? Ma perché io sono sensibile! Oh…su! Sono sensibile…Fortifichiamoci!”

Le due inquiline della casa del GF Vip avranno modo di chiarirsi stasera?