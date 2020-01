Andrea Montovoli sorprende Paolo Ciavarro al GF Vip: “Non ho pianto…”

Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli spiazza Paolo Ciavarro: “Non ho pianto per 12 anni”

La storia raccontata nelle scorse ore da Andrea Montovoli ha colpito molto i numerosi spettatori a casa. Difatti il ragazzo ha parlato per la prima volta della morte del padre. Una perdita questa che l’ha segnato a vita: “Avevo solo 12 anni…E dopo la sua morte io non ho pianto per 12 anni…” Una rivelazione che ha lasciato completamente di sasso Paolo Ciavarro, il quale si è limitato a dire: “Ammazza…Io piango pochissimo…Poco eh…Ma 12 anni senza piangere no…Mai successo…” A quel punto Andrea del GF Vip ha svelato di aver avuto questa reazione proprio perchè la morte del padre è stato un dolore grandissimo. Un dolore che è riuscito a metabolizzare solo dopo tanti anni, non facendo però mistero di starci ancora male al solo pensiero.

Andrea Montovoli a Paolo Ciavarro del GF Vip: “Sono una persona che si tiene tutto dentro”

Successivamente Andrea Montovoli ha rivelato a Paolo Ciavarro di faticare ad esternare i suoi sentimenti:

“Io sono una persona che si tiene tutto dentro…E questo non è normale…Quando mi libero…Mi libero di macigni…Adesso per esempio ne ho giusto due o tre…”

Paolo Ciavarro, il cui padre ha rivelato a Chi di essere rimasto scioccato nel momento in cui ha preferito studiare invece di continuare la sua carriera nel mondo del calcio, ha rincuorato immediatamente il concorrente del Grande Fratello Vip, asserendo di capirlo assolutamente: “Io sono una persona molto simile a te…E quando riesce a liberarsi sono un fiume in piena…Ti capisco molto bene…” Insomma pare che Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro abbiano tante cose in comune. E sarà forse anche per questo che finora sono andati d’amore e d’accordo.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli a Patrick Pugliese: “Mi dispiace”

Andrea Montovoli, che è stato attaccato da Michele Cucuzza subito dopo la puntata del GF Vip, dopo aver parlato con Ciavarro, ha anche chiacchierato con Patrick Pugliese. E proprio a quest’ultimo ha confidato di essere molto dispiaciuto di essere finito in nomination con lui:

“Mi dispiace che siamo andati in nomination io, te e Rita…Se fossimo stati quattro magari con Cucuzza o Denver sarebbe stato meglio…”

I due concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 riusciranno a salvarsi?