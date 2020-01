Ballando con le stelle 2020, Milly Carlucci: una sportiva nel cast?

Milly Carlucci chiama Francesca Piccinini a Ballando con le stelle? L’indiscrezione

La conduttrice Milly Carlucci, in queste settimane, è impegnatissima alla guida del suo nuovo show del Venerdì sera su Rai1, Il cantante mascherato. Tuttavia quest’ultima pare non aver certo messo da parte Ballando con le stelle 2020, cercando di formare un cast di ballerini vip con i fiocchi. E proprio a tal proposito oggi il giornalista Alberto Dandolo, nella sua rubrica di gossip pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ha fatto una rivelazione che se confermata avrebbe del clamoroso. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezione raccolte dal giornalista pare che Milly Carlucci voglia nel suo talent show vip nientepopodimeno che la famosa pallavolista, Franceasca Piccinini. Lei chi è? E’ nata a Massa Carrara in Toscana, ha 41 anni e al momento milita nella squadra AGIL Volley. Davvero Francesca Piccinini sarà una concorrente di Ballando con le stelle?

Anticipazioni Ballando con le stelle: Francesca Piccinini nel cast? Il curioso aneddoto

Alberto Dandolo su Oggi, parlando della presunta trattativa imbastita da Milly Carlucci e il suo staff per portare Francesca Piccinini a Ballando con le stelle 2020, ha anche riportato un curioso aneddoto. Di cosa si tratta? L’anno scorso la famosa pallavolista nel giro della Nazionale è stata ospite proprio a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. In quella occasione, difatti, la donna ha fatto la ballerina per una notte. E a quanto pare la conduttrice è rimasta davvero incantata dal suo talento, tanto da volerla come concorrente nella prossima edizione di Ballando con le stelle. A proposito dello show, Dandolo, su Oggi, ha anche rivelato che, salvo colpi di scena, dovrebbe tornare su Rai Uno a partire da fine Marzo.

Ballando con le stelle 2020: Paola Barale, Barbara Bouchet e Elisa Isoardi nel cast?

Nonostante all’inizio della prossima edizione di Ballando con le stelle manchi ancora qualche mese sono già circolati diversi rumor sul cast. E i nomi dei vip che potrebbero partecipare allo show di Milly Carlucci sono davvero di primo piano. Difatti pare che in lizza ci siano Paola Barale e la Bouchet. Oltre loro dovrebbero esserci anche Francesca Fialdini e Elisa Isoardi. Milly Carlucci ha poi dichiarato ufficialmente di volere anche Arisa nel cast di Ballando. Quest’ultima accetterà la proposta?