Asia Argento attaccata dopo l’incidente a Pechino Express: “Poverina!”

Pechino Express, Asia Argento criticata dopo l’infortunio al ginocchio. Spettatrice insorge

Stasera andrà in onda la terza puntata di Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente. E in questa occasione i numerosi telespettatori avranno modo di vedere Vera Gemma con il suo nuovo compagno d’avventura Gennaro Lillio. Difatti la donna è stata costretta a cambiare partner in quanto Asia Argento si è infortunata a Pechino Express 8. Un infortunio che ha fatto molto discutere i tanti spettatori a casa, tra i quali anche una lettrice di Nuovo Tv. Quest’ultima, infatti, ha scritto una lunga email per esprimere la sua opinione su questa faccenda a Alessandro Cecchi Paone, il quale ha da tempo una sua rubrica in cui parla di Tv sul magazine diretto da Signoretti. Cosa ha detto? Dapprima ha rivelato di essere molto dispiaciuta per il ritiro di Asia Argento da Pechino Express, e successivamente ha voluto lanciarle una frecciatina nemmeno troppo velata, chiedendo a Cecchi Paone:

“Povera Asia…Non gliene va bene una…A Pechino si è infortunata ed ha abbandonato…Adesso che cosa si inventerà per stare in televisione?”

Asia Argento a Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente, Cecchi Paone: “E’ stato un guaio”

Alessandro Cecchi Paone, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv, ha immediatamente difeso Asia Argento a Pechino Express dalla frecciatina scagliata da questa lettrice. Difatti il popolare giornalista ha subito replicato alla suddetta signora di Como:

“Un ginocchio rotto non può essere considerato un trucco per far parlare di sè…Anzi, è stato un brutto guaio che ha tolto ad Asia Argento una ribalta di qualità…”

In effetti Pechino Express per la donna sarebbe potuto essere un bel rilancio nel mondo dello spettacolo dopo tutte le varie polemiche in cui è finita in questi ultimi mesi. Purtroppo però la sfortuna si è accanita su Asia Argento, la quale è stata appunta costretta a ritirarsi da Pechino Express.

Anticipazioni Pechino Express, Asia Argento: il consiglio di Alessandro Cecchi Paone

Sul finire di questo lungo intervento sul settimanale Nuovo Tv, Alessandro Cecchi Paone ha colto l’occasione per fare gli auguri di pronta guarigione ad Asia Argento di Pechino Express. Successivamente il giornalista ha anche voluto darle un prezioso consiglio: “Spero riesca a riposare dopo questo infortunio…Le consiglio anche una pausa di riflessione…” Asia Argento gli darà retta?