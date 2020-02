Come una madre: anticipazioni seconda puntata del 9 febbraio

Anticipazioni Come una madre con Vanessa Incontrada, seconda puntata: la fuga di Angela

Stasera va in onda la prima puntata di Come una madre, la fiction in tre puntate con Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno, Sebastiano Somma e Simone Montedoro. Angela, provata dalla morte del figlio di 9 anni e dalla separazione dal marito, decide di rifugiarsi nella casa di famiglia su un’isola dell’arcipelago toscano. Qui incontra Elena che le chiede di badare ai suoi due bambini per una notte perchè deve recarsi a un appuntamento importante. Ma Elena viene uccisa e la prima indiziata è proprio Angela che fugge con i figli della donna. Cosa accadrà nella seconda puntata di Come una madre in onda domenica 9 febbraio in prima serata su Rai1? Le indagini arriveranno a una svolta? Angela incontrerà tanti personaggi durante la fuga. Uno di questi è Kim interpretato da Giuseppe Zeno. Kim, oltre ad essere un personaggio dell’intelligence, è anche l’uomo che Elena doveva incontrare prima di essere uccisa.

Come una madre, anticipazioni seconda puntata: Kim aiuta Angela

Le anticipazioni di Come una madre svelano che grazie a Kim, Angela riuscirà a mettere in salvo i figli di Elena di cui si prenderà cura come una madre. Nella seconda puntata di Come una madre, il pubblico avrà modo di conoscere meglio Massimo Sforza interpretato da Sebastiano Somma (che si è detto dispiaciuto per Vanessa Incontrada). Sforza è un maggiore dell’intelligence pervaso da una rabbia che lo fa cadere spesso in contraddizione. Lino Vergas, invece, cui presta il volto Simone Montedoro, è l’ex marito di Angela. L’invadente presenza del padre nella sua vita lo soffoca.

Anticipazioni Come una madre, seconda puntata: trama del 9 febbraio

Le anticipazioni della seconda puntata di Come una madre annunciano diversi colpi di scena nel viaggio di Angela che toccherà la Toscana, Roma e la Calabria che è la zona che più ha colpito Vanessa Incontrada. Dice l’attrice: “La Calabria è un territorio tutto da scoprire dove ci sono posti stupendi ma molto nascosti”. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…