Inseparabili, Pechino Express. Gemelli Salvatori: “Ci sono difficoltà…”

Pechino Express 2020 concorrenti #Inseparabili. Fabrizio su Valerio: “Ha difficoltà con l’inglese”

Al via questa sera, martedì 11 febbraio in prima serata su Rai2, Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente. L’ottava edizione dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca sarà in Thailandia, Cina e Corea del Sud. Protagonista della gara un cast eterogeneo composto da dieci coppie, tra cui gli #Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins). Intervistati dal settimanale VeroTv, la coppia di Pechino Express 8 ha svelato i motivi che li ha spinti a partecipare al programma. Valerio Salvatori si è detto intraprendente, di non avere paura di mettersi in gioco e ha raccontato che il fratello con l’inglese ha avuto non poche difficoltà. Fabrizio degli Inseparabili, invece, ha dichiarato di preferire molto l’avventura. Con la coppia rivale dei Gladiatori, formata da Max Giusti e Marco Mazzocchi, conosciuta a Pechino, hanno instaurato un rapporto leale ed è stata il loro punto di riferimento.

Fratelli Valerio e Fabrizio Salvatori i Twotwins, coppia #Inseparabili a Pechino Express 8: “Esperienza umana”

Entrambi 24 anni, sono nati il 14 marzo 1995 a Fermo, nelle Marche: loro sono Valerio e Fabrizio Salvatori, la coppia degli Inseparabili di Pechino Express 8. Non sono nuovi al piccolo schermo i gemelli, conosciuti come Twotwins; il loro volto è comparso in diverse trasmissioni televisive come Avanti un Altro di Paolo Bonolis, Detto Fatto di Bianca Guaccero e in altri programmi su Sky. Nell’intervista rilasciata a VeroTv, Fabrizio Salvatori (dei Twotwins) ha definito la sua avventura a Pechino Express-Le stagioni dell’Oriente come un’esperienza umana. Gli #Imprevedibili sono due monozigoti hipster. Hanno delle lunghe barbe rosse e potrebbero risultare una delle coppie più improbabili di questa edizione numero otto.