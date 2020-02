Romina Power e Al Bano, lui fa una rivelazione: “Scena senza vestiti…”

Al Bano e Romina, lui svela: “Ha rifiutato un film per una scena senza vestiti…”

Se il Regno Unito è attratto dalle vicende della Royal Family, in Italia l’attenzione è rivolta alla ‘famiglia reale’ della Puglia, ovvero quella composta da Al Bano e Romina Power, testimoni di un amore senza tempo, nonostante la separazione. Intervistato da DiPiù, Al Bano ha raccontato un particolare del passato di Romina Power. Negli anni ’80 l’artista è stata contattata da Sergio Leone che ci teneva ad averla nel suo film ‘C’era una Volta in America’. Il regista avrebbe voluto che interpretasse un ruolo particolare, ma la Power rifiutò perchè era prevista una scena senza vestiti:

“Romina il senza veli lo aveva accettato in altri film ma non c’ero al suo fianco”.

Al Bano, ha ammesso che ha sempre pensato che per Romina Power sarebbe stata una bella occasione per continuare alla grande la sua strada nel cinema.

Romina Power ha rifiutato un film senza veli: la rivelazione di Al Bano Carrisi

Sergio Leone voleva, anni fa, Romina Power nella parte di Deborah da adulta nel film ‘C’era una Volta in America’. Dato che l’ex moglie di Al Bano Carrisi non aveva mai visto il film, per convincerla, il regista organizzò una proiezione privata. La grande Romina Power ha sfiorato l’empireo di Hollywood, nel ruolo della ragazza che fece innamorare Noodles, il protagonista del capolavoro di Leone, ma rifiutò perchè avrebbe dovuto spogliarsi, come ha racconto Al Bano in una intervista rilasciata al settimanale DiPiù, per andare a letto con il personaggio interpretato da Robert De Niro. Un aneddoto davvero poco conosciuto della vita della cantante ed ex moglie di Al Bano, al centro di un sospetto che ha coinvolto anche Loredana Lecciso, che ha svelato un parte ‘pudica’ di sè.

Romina Power si separa di nuovo da Al Bano? Il nuovo progetto lavorativo

Dopo il ritorno con Al Bano al Festival di Sanremo, Romina Power potrebbe dire addio all’ex marito e prendersi una pausa dai concerti in giro per il mondo. L’attrice è nel cast del nuovo film di Guillermo Del Toro, ‘Nightmare Alley’. Un ritorno al cinema per Romina Power che aveva già frequentato da giovane negli anni ’60 accanto ad Al Bano Carrisi.