Sanremo: Georgina Rodriguez fa una gaffe imbarazzante con Marco Masini

Georgina Rodriguez fa una gaffe con Marco Masini al Festival di Sanremo

Quando si dice che sarebbe meglio chiamare delle brave conduttrici e/o vallette italiane, per condurre o per affiancare un presentatore durante una delle cinque serate del Festival di Sanremo, non è per scadere nel solito campanilismo che non fa guardare al di fuori di un paraocchi, ma lo si dice con cognizione di causa: è forse giustificabile Georgina Rodriguez, la fidanzata del calciatore più famoso al mondo, che stasera ha sbagliato ad annunciare il nome di un concorrente (Marco Masini) con l’esosa cifra che le è stata data per leggere (e neanche ricordare!) qualche cantante e scendere le scale fasciata in abiti sensuali? Sta di fatto che ha chiamato Marco Masini con il nome di “Masaini”, una gaffe imbarazzante per tutti.

Sanremo 2020, gaffe di Georgina Rodriguez. Amadeus interviene

Questa sera sul palco dell’Ariston Georgina Rodriguez ha fatto una gaffe con Marco Masini (l’ha chiamato Masaini) a Sanremo 2020, di fronte a un pubblico di più di dieci milioni di telespettatori e al suo fidanzato Cristiano Ronaldo seduto in prima fila. Quando ha pronunciato erroneamente il nome del cantante, questo’ultimo è sceso dalle scale scuotendo la testa e, una volta arrivato accanto al pianoforte (prima di esibirsi con Arisa), ha fatto segno ad Amadeus come per dire “Poveri noi”. Amadeus è intervenuto dicendo a Georgina: “Eh, Marco ha reagito così perché lui è tifoso della Fiorentina”.

Amadeus, gag con Georgina Rodriguez a Sanremo: lui indossa la maglia dell’Inter

Una spettatrice ha criticato Georgina Rodriguez per via del compenso troppo alto per affiancare Amadeus sul palco di Sanremo 2020 una serata. Amadeus, comuque, gaffe a parte di lei, si è divertito a vestirsi metà juventino e metà interista dicendo che l’ha fatto apposta per lei. Un regalo gradito solo a metà, un po’ come la maglia di Amadeus.