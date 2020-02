Serena Enardu commenta il GF Vip: “Antonella Elia è la più vera!”

Grande Fratello Vip, Serena Enardu difende Antonella Elia e mette in dubbio l’autenticità degli altri concorrenti

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip Serena Enardu, attuale fidanzata del cantante Pago, come risaputo è molto attiva sui social e non si sottrae mai alle domande dei suoi followers. Così, quando oggi le hanno chiesto cosa ne pensasse di Antonella Elia, giudicata dal pubblico “eccessivamente altalenante” la Enardu ha preso le sue difese: “Antonella è la più normale là dentro. Vi pare possibile non avere mai scleri e voler sempre fare pace con tutti?” Il velato riferimento agli altri concorrenti non passa inosservato. Secondo Serena, come ha più volte detto, molti hanno un atteggiamento forzato all’interno della casa del GF Vip, litigando e poi andando d’amore e d’accordo dopo poco. L’ex concorrente ha poi precisato che vivere all’interno della casa, isolati dal resto del mondo, non è facile. Per questo comprende il comportamento di Antonella: “Sclerare è normale!”

Pago e Serena Enardu: “Non toccate Antonella Elia”

Pago e Serena Enardu in questo momento si trovano insieme a Milano, per registrare la prossima puntata di Verissimo, programma in cui lei era già stata ospite sabato scorso, rilasciando una lunga intervista dedicata soprattutto al suo rapporto con Pago. Mentre oggi Serena commentava, difendendo attraverso i suoi canali social, il comportamento di Antonella Elia, al centro adesso di polemiche a causa della furiosa lite con Valeria Marini, è intervenuto anche Pago: “Non toccate Antonellina, punto!” La Elia non è stata l’unica concorrente su cui Serena ha espresso un parere, ha parlato infatti di Clizia Incorvaia, squalificata durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip per alcune espressioni utilizzate. “Io e Pago abbiamo incontrato e parlato con Clizia Incorvaia” racconta Serena, “L’ho vista dispiaciuta perchè gli scivoloni fanno male. Ho riguardato la scena avvenuta dentro la casa, lei parlava come una bambina.”

Serena Enardu: “L’intervista di Pago? Una m*rda!”

Durante la conversazione che Serena Enardu ha avuto oggi sui suoi social, non sono mancate le frecciatine a Pago che attualmente si trova insieme a lei a Milano. Quando gli utenti hanno chiesto alla Enardu se prima o poi Pago e lei si sposeranno, Serena ha risposto che per lei è un sì ma non decide da sola. “Per me è nì” ha commentato Pago, che già aveva espresso la sua opinione una volta uscito dal GF Vip. Proprio sulle ultime parole spese da Pago durante l’intervista Serena ha confessato oggi di aver reagito malissimo: “L’intervista di Pago? Una m*rda! Ho fatto un casino!”