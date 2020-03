Ellen Pompeo fa una rivelazione sull’addio ad Alex Karev: “È stato…”

Grey’s Anatomy, la Pompeo sull’addio a Karev: “È stato il miglior finale…”

A meno di ventiquattro ore dalla messa in onda dell’episodio speciale dedicato ad Alex Karev, i protagonisti di Grey’s Anatomy hanno condiviso sui social un meritatissimo tributo al percorso conclusivo del chirurgo pediatrico. Tra le tante dichiarazioni, quella che ha maggiormente attirato l’attenzione dei telespettatori è stata la dedica di Ellen Pompeo. La protagonista, dopo aver già reso omaggio al suo collega nel mese di gennaio, ha infatti postato su Instagram un breve video che raccoglie le scene più significative tra Meredith Grey ed Alex Karev. Ad accompagnare le immagini, un commovente messaggio tramite il quale l’attrice ha dichiarato di aver apprezzato le scelte degli sceneggiatori, tanto da definire la storyline conclusiva del dottor Lucifero come la migliore trama possibile:

È stato il miglior finale che potessimo avere. Ritengo che l’idea di tornare agli inizi abbia dato vita alla migliore trama possibile.

Ellen Pompeo dedica un pensiero a Shonda Rhimes e ai fan di Grey’s Anatomy

Sebbene i fan abbiano rivolto delle feroci critiche a Krista Vernoff, l’interprete di Meredith Grey si è dunque mostrata entusiasta per i numerosi flashback portati in scena in Grey’s Anatomy 16×16. L’attrice ha infatti reso omaggio a Debbie Allen, regista della puntata, e a Shonda Rhimes per il gran lavoro svolto nel corso degli anni. Ecco le parole di Ellen Pompeo a tal proposito:

Grazie a Debbie Allen e a tutti gli scrittori per aver dato ad Alex Karev il miglior saluto. Grazie a Shonda Rhimes per aver creato un personaggio così sorprendente e grazie all’incredibile cast storico per aver creato delle basi così solide che lo spettacolo riesce ancora a stare in piedi.

Infine, Ellen Pompeo ha dedicato un pensiero ai fan di Grey’s Anatomy definendoli “i più fedeli al mondo” e ringraziandoli per lo straordinario successo che hanno regalato allo show.

Grey’s Anatomy, Krista Vernoff su Alex Karev: “Ci mancherà terribilmente”

Nella giornata di ieri, infine, sono arrivate le dichiarazioni di Krista Vernoff. Dopo la notizia dell’abbandono di Justin Chambers, la sceneggiatrice di Grey’s Anatomy non aveva infatti rilasciato alcuna dichiarazione. Al sito web DeadLine, la donna ha quindi reso omaggio ad Alex Karev e dedicato un pensiero all’attore che per più di quindici anni ha prestato il volto all’amatissimo chirurgo pediatrico: