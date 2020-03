Grey’s Anatomy: la stagione 17 sarà l’ultima? Parla Giacomo Gianniotti

Grey’s Anatomy finirà con la stagione 17? Gianniotti: “Credo sarà l’ultima”

Già nella storia della televisione mondiale come Medical Drama più longevo di tutti i tempi, Grey’s Anatomy non smette di appassionare il suo numeroso pubblico che, ogni giovedì, regala allo show straordinari risultati in termini di ascolti. Forte di un più che assicurato rinnovo per la diciassettesima edizione, la serie TV con protagonista Meredith Grey tornerà quindi in onda anche per la stagione televisiva 2020/2021. Lo scorso anno il network ha infatti blindato Ellen Pompeo con un contratto biennale. Ma cosa ne sarà di Grey’s Anatomy quando i vertici ABC dovranno rinegoziare con l’attrice? A questa domanda ha provato a rispondere l’interprete di Andrew DeLuca che intercettato dai microfoni di Inquisir ha raccontato le sue sensazioni:

Al momento abbiamo ancora una stagione confermata, ma credo proprio che quella sarà l’ultima. Questo almeno è quello che ho dedotto da ciò che ho sentito.

La stagione 17 di Grey’s Anatomy sarà l’ultima? Karey Burke: “Spero di no”

Pur ribadendo di non aver ancora ricevuto comunicazioni ufficiali, Giacomo Gianniotti ha dunque lasciato intendere che voci di corridoio sembrerebbero confermare l’imminente epilogo di Grey’s Anatomy. Un’ipotesi che tuttavia si scontra con le parole di Karey Burke. La presidente della ABC, solo poco tempo fa, ha infatti ribadito l’intenzione del network di proseguire con la messa a in onda del Medical Drama anche dopo la stagione 17. Ecco, infatti, quanto dichiarato dalla donna:

Spero che la diciassettesima stagione non sarà l’ultima. Grey’s Anatomy andrà avanti finché Ellen Pompeo avrà voglia di interpretare Meredith Grey.

Un pensiero che, a ben vedere, si adatta perfettamente con quello di Shonda Rhimes. La produttrice della serie ha infatti più volte ribadito la sua intenzione di proseguire con la messa in onda dello show. L’unica clausola? La permanenza di Ellen Pompeo sul set.

Gianniotti sugli sceneggiatori di Grey’s Anatomy: “Potrebbero continuare…”

Se le sensazioni di Giacomo Gianniotti sembrano dunque scontrarsi con il volere dei vertici ABC, il volto di Andrew DeLuca non ha comunque nascosto l’entusiasmo per i grandi traguardi raggiunti dallo show. Ponendo l’accento sui punti di forza che hanno fatto di Grey’s Anatomy il medical drama più seguito della tv americana, l’attore ha candidamente ammesso che i temi trattati – per la forte rilevanza sociale – permetterebbero agli sceneggiatori di continuare in eterno con la stesura della trama. Ecco le parole dell’attore:

Abbiamo dato risalto a molti problemi reali. Gli sceneggiatori potrebbero scriverlo in eterno perché sono ancora tante le persone nel mondo che hanno bisogno di un megafono che dia voce ai loro problemi.

In attesa di scoprire il futuro del Grey’s Anatomy, vi ricordiamo che al momento la produzione è bloccata a causa dell’emergenza sanitaria legata alla rapida diffusione del coronavirus.