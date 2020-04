Giulia De Lellis, parla Facchinetti: “Mi ha cercato in ogni modo”

Francesco Facchinetti svela come è andata con Giulia De Lellis: “Mi ha cercato in ogni modo”

Francesco Facchinetti, figlio di Roby Facchinetti, è un agente e in quanto tale gestisce numerosi talenti del web e dello spettacolo tra cui l’influencer Giulia De Lellis. Dunque Francesco si è lasciato intervistare dal magazine Chi attraverso una diretta Instagram e ha parlato proprio delle prima volta in cui ha incontrato la ragazza che da un po’ è al centro del gossip. L’agente ha confessato che la famosa influencer avrebbe fatto di tutto per avere dei contatti con lui: “Lei ha cercato in ogni modo di parlare con me. In mille forme ci prova, chiede ad amici comuni, manda mail, manda messaggi“. Parole che ci hanno fatto capire quanto Giulia De Lellis abbia tentato con tenacia di stringere dei rapporti professionali.

Giulia De Lellis raccontata da Francesco Facchinetti: “La persona più logorroica”

Francesco Facchinetti (che ha dichiarato come reagirebbe se Milly Carlucci lo richiamasse) ha ceduto alle richieste e ha visto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, nel bar di un hotel. “Io sono curioso e ho deciso di incontrarla” ha narrato Francesco al magazine Chi. “Ci siamo visti in un bar di un hotel. Lei si siede e inizia a parlare come una macchinetta per un’ora, io ero disperato. Non capivo più niente. Penso sia la donna più logorroica che io abbia mai conosciuto, cento volte più logorroica di me” ma ciò nonostante l’agente ha notato del talento nella ragazza e ce lo ha svelato: “Lei non aveva paura di far vedere quello che era, con i suoi difetti e le sue particolarità, non ha mai avuto paura di sbagliare“.

Giulia De Lellis, parla Facchinetti: “Rappresenta le persone normali”

Francesco Facchinetti su Giulia De Lellis ha continuato così: “Mentre lei parlava, io pensavo che in questo mondo dove tutti cercano di elevarsi in una zona elitaria, a lei non frega niente, lei vuole essere quella che è coni suoi difetti, le sue mancanze, e anzi, su questi difetti e mancanze ci costruisce il suo personaggio” e ha concluso: “Rappresenta le persone normali, la massima espressione della persona accessibile che è sul web“.