Linea Verde non si ferma. Beppe Convertini: “Onorato e felice”

Il nuovo volto di punta Rai 1 Beppe Convertini rilascia un’intervista esclusiva al settimanale Voi e parla del successo riscosso nell’ultimo periodo dal suo programma Linea Verde. La trasmissione, infatti, a differenza di molte altre, non sembra aver minimamente sofferto della situazione di emergenza causata dal coronavirus, e continua ad andare in onda sei giorni su sette. Gli viene chiesto: che effetto fa?

Beppe non si aspettava di riscuotere un successo così ampio: è di 4,5 milioni di spettatori la media degli ascolti, con punte di 6 milioni nelle ultime puntate. Ci tiene a ringraziare, oltre ai telespettatori, Ingrid, Peppone e la straordinaria squadra di Linea Verde.

Nell’intervista rilasciata al settimanale Voi, il conduttore di Linea Verde Beppe Convertini parla anche della sua vita privata, segnata in questo momento, come quella di tutti, dalla quarantena:

La cosa che mi manca di più in questo momento è la mia famiglia. Sono tutti in Puglia e io a Roma, perché ora, se non per reali necessità, non ci si deve assolutamente spostare.