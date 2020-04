Marco Carta orgoglioso di Amici svela: “Macchina che tanti disprezzavano”

Marco Carta ricorda la vittoria ad Amici di Maria De Filippi: “Macchina che tanti disprezzavano”

Sono passati dodici anni da quando Marco Carta ha vinto Amici di Maria De Filippi con il 75% delle preferenze, ottenendo anche un premio di 300mila euro e un contratto con la Warner Music, con la quale ha pubblicato diversi album dal 2008 al 2016 di grande successo, da Ti Rincontrerò a Tieniti Forte. Era il 16 aprile 2008 quando Marco Carta alzava la coppa di Amici di Maria De Filippi al grido di “Mamma, mamma”, dedicando la sua vittoria alla madre Monica morta quando lui aveva 10 anni. Il cantante ricorda tutto come se fosse ieri. Ogni emozione ed ogni timore indimenticabile ha raccontato ai suoi milioni di follower sui social di essere orgoglioso di aver vinto il talent show di Maria De Filippi:

“L’orgoglio di essere il primo frutto discografico di una macchina che tanti disprezzavano negli anni precedenti”.

Marco Carta fa una rivelazione su Amici e Maria De Filippi: “La sua voce sembrava rassicurante”

“La voce di Maria sembrava rassicurante”, è quanto sostenuto da Marco Carta sui social ricordando la vittoria di dodici anni fa ad Amici di Maria De Filippi. 12 anni fa, infatti, il cantante sardo ha realizzato il suo sogno e il successo è culminato con il primo posto al Festival di Sanremo 2009 targato Paolo Bonolis con il singolo La Forza Mia e nel corso della sua carriera, fino ad oggi, ha ricevuto vari riconoscimenti, come il TRL Awards, Wind Music Awards, due Venice Music Awards, due Kids’ Choice Awards, due Latin Music Italian Awards, un Premio Barocco, un Premio Roma Videoclip, per non parlare dei numerosi dischi d’oro, dischi di platino e dischi di multiplatino ottenuti dalle vendite dei suoi singoli e album. Ad oggi Marco Carta, che ha fatto una rivelazione sul suo coming out e nei giorni scorsi ha replicato ad un attacco di un hater che gli ha detto di portare sfiga come Mia Martini, ha pubblicato sette album. L’ultimo risale allo scorso anno ‘Bagagli Leggeri’, arrivato dopo che Marco Carta ha dichiarato la sua omosessualità a Domenica Live. Il cantante ha confessato:

“Dopo Amici quella bastarda vita che non faceva altro che sottrarre ha cominciato a sorridermi. Fare il cantante è la cosa più bella del mondo. Lo giuro!”

Marco Carta ricorda il trionfo ad Amici di Maria De Filippi e ringrazia i suoi fan

Dodici anni sono volati e Marco Carta ha voluto ringraziare, in occasione di questo importante anniversario della vittoria ad Amici di Maria De Filippi, via social, tutti coloro che ancora oggi sono al suo fianco, come prima se non di più. Marco Carta può contare sul suo World Paper, pronto sempre a sostenerlo in tutto e per tutto.