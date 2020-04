Pomeriggio 5, Lory Del Santo sul coronavirus: “Sarà dura sopravvivere”

Pomeriggio Cinque, Lory Del Santo in difficoltà per il coronavirus: “Sarà dura sopravvivere”

Dal momento in cui è scoppiata l’epidemia da coronavirus in Italia molti talk show sono stati rivoluzionati. Difatti Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso da settimane dedica ogni puntata proprio a questa emergenza sanitaria, aggiornando costantemente i numerosi telespettatori con le ultime news. E ovviamente la seconda parte della trasmissione dedicata al gossip è saltata, lasciando quindi a casa diversi opinionisti, tra i quali Lory Del Santo. Proprio quest’ultima, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, non ha fatto mistero di essere molto preoccupata per la situazione lavorativa, asserendo senza indugio alcuno quanto segue:

“Stavo lavorando tanto in Tv, ma da Marzo si è fermato tutto…Sarà dura sopravvivere senza lavorare per così tanto tempo…Noi artisti siamo praticamente per strada…”

Insomma l’opinionista di Barbara d’Urso ha svelato di temere che sarà davvero tanto difficile affrontare i prossimi mesi senza lavorare. Tuttavia Lory Del Santo non ha perso comunque il suo ottimismo, aggiungendo di sperare che la situazione potrà migliorare già da Settembre.

Lory Del Santo lontana da Pomeriggio 5: “I prossimi mesi li affronto con pazienza”

Successivamente il giornalista del settimanale Nuovo ha colto l’occasione per domandare a Lory Del Santo come affronterà i prossimi mesi lontana da Pomeriggio Cinque e da #CR4 – La Repubblica delle donne di Piero Chiambretti. E a questo punto l’opinionista di Barbara d’Urso, con estrema schiettezza, ha risposto:

“Con pazienza…E poi credo che sia importante sorridere, perchè è come lavare l’anima…Sorridere è una parentesi di pace e nell’istante in cui si sorride, anche solo per un attimo, siamo fuori dall’incubo…”

In effetti spesso e volentieri è stato detto che sorridere pare allunghi anche la vita.

Marco Cucolo, Lory Del Santo svela: “Non lo cambierei per niente al mondo”

Il giornalista del magazine Nuovo ha poi voluto fare una domanda un po’ provocatoria a Lory Del Santo, la quale ha recentemente dichiarato di non escludere la possibilità di aver già preso il coronavirus a fine Dicembre. Difatti l’uomo ha domandato all’opinionista di Barbara d’Urso con quale dei suoi ex vorrebbe passare questa quarantena per via dell’epidemia da coronavirus. E la donna ha immediatamente risposto di non aver bisogno di andare a cercare i suoi ex perchè è felicissima di avere al suo fianco il suo attuale fidanzato Marco Cucolo in questo periodo complicatissimo: