Vivi e lascia vivere, Elena Sofia Ricci: “Ho avuto un fidanzato gay”

Scritto da Simona Tranquilli , il 16 Aprile, 2020 , in Serie & Film Tv

Elena Sofia Ricci di Vivi e lascia vivere confessa: “A 19 anni ho avuto un fidanzato omosessuale”

Elena Sofia Ricci è stata un fiume in piena sulle pagine del settimanale Oggi. L’attrice di Vivi e lascia vivere, la nuova fiction di Rai1 in onda a partire da giovedì 23 aprile, ha svelato di aver sofferto in passato e che il suo rapporto con gli uomini è stato complicato.

“Mio padre mi aveva abbandonato, il nonno materno era un architetto geniale, ma possedeva un super ego, e poi l’abuso. Dagli uomini avevo ricevuto delusioni, offese”.

Elena Sofia Ricci ha raccontato anche un altro dettaglio del suo passato, dichiarando:

“A 19 anni ho avuto anche un fidanzato omosessuale. Ero attratta dal lato femminile degli uomini, quello maschile mi spaventava”.

Elena Sofia Ricci ha ammesso che in passato, nelle sue relazioni, ha cercato soltanto di mettersi al riparo da “aggressività, violenza e tradimenti”.



Anticipazioni Vivi e lascia vivere, Elena Sofia Ricci ammette: “È una famiglia imperfetta”

Protagonista della nuova serie tv Vivi e lascia vivere, Elena Sofia Ricci ha svelato che la famiglia della fiction di Rai1 è tutt’altro che perfetta.

“È imperfetta, come quelle della realtà […] La famiglia della fiction è formata da persone che lottano, da ragazzi che fanno fatica a realizzare progetti”.

Elena Sofia Ricci ha ammesso che il personaggio interpretato in Vivi e lascia vivere somiglia alle tante mamme che lottano nella realtà. L’attrice, che di recente ha rotto il silenzio sulla quarantena svelando di essere angosciata e impaurita, ha ammesso di essere al momento in una posizione privilegiata ma di aver fatto sacrifici in passato.

Vivi e lascia vivere, Elena Sofia Ricci sulla figlia Emma: “Mi emoziona”

Nella fiction Vivi e lascia vivere, Elena Sofia Ricci ha recitato accanto alla figlia Emma, che nella serie interpreta il suo personaggio da ragazza. “Pensarla in questo ruolo mi diverte e mi emoziona”, ha ammesso l’attrice toscana. Intanto i colpi di scena della 1^ puntata di Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci lasceranno il pubblico di Rai1 con il fiato sospeso.