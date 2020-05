Amici Speciali, torna il pubblico. Maria De Filippi: “Tutti a distanza”

Amici Speciali, torna il pubblico da Maria De Filippi: “Tutti rigorosamente a distanza”

Ha dato il benvenuto alla semifinale di Amici Speciali Maria De Filippi e a grande sorpresa in studio è tornato il pubblico. Ben 90 ragazzi seduti nelle gradinate a distanza:

“Buonasera anche ai 90 sparsi nelle gradinate rigorosamente a distanza di sicurezza provenienti dalla regione Lazio, tutti aspiranti di questa trasmissione”.

I 90 ragazzi che hanno composto il pubblico della semifinale di Amici Speciali sono tutti degli aspiranti cantanti e ballerini che parteciperanno ai prossimi casting per cercare di entrare a far parte della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi a novembre prossimo. Emozionato il giudice Gerry Scotti che entrando nello studio di Amici Speciali si è rivolto ai presenti: “Che bello, c’è anche il pubblico stasera, un applauso”., mentre Giorgio Panariello ha fatto una battuta a Maria De Filippi: “Questo è il pubblico pagante di Amici?”.

Amici Speciali con il pubblico: Maria De Filippi sorprende i telespettatori

Dallo scorso 5 marzo mancava il pubblico ad Amici di Maria De Filippi. A fronte dell’emergenza sanitaria da coronavirus, il Serale di Amici è andato in onda a porte chiuse. La mancanza del pubblico non sono nel talent di Maria De Filippi ( un giornalista ha svelato un retroscena su Sabrina Ferilli e la conduttrice) ma anche in tutte le altre trasmissioni televisive si è sentita, poichè una cosa vitale per il sostegno ai conduttori, ospiti, cantanti, ballerini, per il contesto e l’atmosfera in studio. A grande sorpresa, invece, durante la semifinale di Amici Speciali Maria De Filippi ha accolto in studio 90 persone rigorosamente seduti a distanza. Una bella sorpresa per i telespettatori e per i concorrenti stessi. Stash, per esempio, ha dichiarato: “Mancava il casino del pubblico”. Maria De Filippi ha annunciato le novità per i concorrenti in gara: ci saranno otto eliminati e quattro finalisti.

Amici Speciali, Giordana Angi canta il nuovo singolo: la reazione di Rudy Zerbi

Ad aprire le danze della semifinale di Amici Speciali è stato Umberto Gaudino che si è esibito in una coreografia. In sfida contro i Bianchi, la squadra ha deciso di schierare Giordana Angi che ha cantato il suo nuovo singolo Amami Adesso. Una canzone che Rudy Zerbi ha definito “bellissima, oltre che perfetta per l’estate”. Il docente di canto si è ricreduto molto sul conto di Giordana Angi dopo averla bacchettata per tutto il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi quando era una semplice allieva.