Eleonora Daniele fa un appello a Storie Italiane: “Vi prego…”

Ti ringrazio per le cose meravigliose che fai. Sei una mamma straordinaria […] è preziosissimo il lavoro che fate per recuperare questi ragazzi, dar loro dignità e non farli vegetare in qualche istituto dove non svolgono nessuna attività. Anche loro hanno diritto a vivere!

Pagina molto toccante quella che Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 25 maggio 2020, ha dedicato a bambini e ragazzi che soffrono di autismo, ospitando in collegamento la Presidente del Progetto Autismo del Friuli Venezia Giulia. Un tema molto caro ad Eleonora Daniele che, lo ricordiamo, nel 2016 ha perso il fratello Luigi, autistico, scomparso prematuramente, al quale era legatissima. “Vi prego, non dimentichiamoci di chi è affetto da autismo” ha quindi affermato dopo l’intervento dell’ospite appena citata, aggiungendo poi: “Mi rivolgo direttamente alle istituzioni e allo Stato: i fondi destinati ai disabili non devono essere tagliati”.