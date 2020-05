Eleonora Daniele si emoziona per la dedica di un ospite a Storie Italiane

Storie Italiane: Eleonora Daniele riceve una dedica in diretta da Dodi Battaglia dei Pooh

C’è stato anche un piccolo spazio musicale nella puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 22 maggio 2020. Dopo varie finestre dedicate alla cronaca e agli ultimi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus, la padrona di casa Eleonora Daniele si è infatti collegata con Dodi Battaglia, storico volto dei Pooh, facendo con lui una lunga chiacchierata. E proprio alla fine di tale chiacchierata, Dodi ha interpretato uno dei brani storici dei Pooh, ossia ‘Mi dispiace devo andare’, facendo emozionare Eleonora Daniele che, finita la canzone, lo ha ringraziato per il bellissimo momento regalato a lei e al pubblico di Storie Italiane.

Eleonora Daniele fa una battuta su Roberto Alessi a Storie Italiane: “Menomale che non ha cantato”

“Ci vediamo su un palco il più presto possibile e ti vengo a trovare” ha promesso Dodi Battaglia ad Eleonora Daniele (che in una recente intervista ha ammesso di avere un po’ di paura per il parto) alla fine del suo collegamento. Facendo un applauso, Eleonora Daniele (che nei giorni scorsi ha fatto una rivelazione sul suo rapporto con Mara Venier), come suddetto, lo ha ringraziato per la canzone, dicendogli: “Sei un mito”. Subito dopo ha fatto invece una battuta scherzosa su un altro dei suoi ospiti, ossia il giornalista Roberto Alessi, anche lui in collegamento. Ha infatti asserito:

Siamo fortunati che Roberto Alessi non abbia intonato la canzone…

Sentendo ciò, Dodi è scoppiato a ridere.

Storie Italiane, Eleonora Daniele scherza sulla gravidanza con i suoi ospiti: “Sono tonda”

Collegandosi, infine, con Ricky Tognazzi e Simona Izzo, Eleonora Daniele a Storie Italiane ha rivelato: “E’ fantastico perchè prima che partano i collegamenti io chiedo sempre: è buono questo collegamento? C’è? Non c’è? Poi, quando ti guardano, gli ospiti in collegamento ti fanno segno che è ok, quindi il collegamento c’è!”. Ridendo, ha quindi dato la parola ai due nuovi ospiti, scherzando sulla sua gravidanza dicendo: “Sono tonda”.