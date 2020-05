GF Vip, Clizia Incorvaia confessa: “Vorrei avere una famiglia unita”

Clizia Incorvaia svela un suo desiderio: c’entra Paolo Ciavarro?

In questi giorni Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno facendo il conto alla rovescia in attesa di potersi riabbracciare. Dopo il Grande Fratello Vip infatti i due fidanzati sono divisi a causa delle misure imposte dal governo per il Covid-19. Il 24 maggio però finalmente potrebbe esserci la tanto attesa reunion tra loro e, in attesa di riabbracciare Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia in diretta su Instagram ha voluto rispondere alle domande dei suoi fans. L’ex gieffina ha rivelato qual è il suo sogno nel cassetto:

“Essere realizzata sempre più nel lavoro e avere una famiglia unita e felice”.

Clizia Incorvaia si sta infatti separando dal marito Francesco Sarcina con il quale ha avuto una figlia. Sarà Paolo Ciavarro a regalare alla ragazza la famiglia unita che cerca?



GF Vip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: lei parla di pentimento

Interrogata sul pentimento, Clizia Incorvaia è stata categorica, sottolineando:

“Non rientra nel mio modo di essere pentimento/rimpianto. Siamo frutto delle nostre esperienze”.

L’ex concorrente del GF Vip ha ammesso poi che le piacerebbe vedere l’aurora boreale, magari proprio insieme a Paolo Ciavarro. Il figlio di Eleonora Giorgi ha ammesso di recente che presto vedrà Clizia. Nei giorni scorsi infatti il ragazzo ha raggiunto la Sicilia e ora sta aspettando di terminare i 14 giorni di quarantena per riabbracciarla. Una notizia che ha scatenato anche delle critiche considerando che gli spostamenti tra regioni non erano ancora permessi.

Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia fa una confessione intima

Clizia Incorvaia ha ammesso di essere felice in questo periodo, sottolineando:

“Dopo anni i miei occhi hanno ripreso a brillare”.

Forse tutto questo proprio grazie a Paolo Ciavarro. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi sottolineato l’importanza della libertà e di essere se stessa senza maschere e filtri nella vita.