L’Alchimista di Uomini e Donne è Davide Basolo: scoppia la polemica

Anticipazioni Uomini e Donne, Davide Basolo è L’Alchimista: ex corteggiatore sbotta

E’ da poco finita la puntata di oggi di Uomini e Donne. Una puntata importantissima per il percorso di Giovanna Abate. Difatti quest’ultima, dopo un mese e mezzo, ha finalmente visto in faccia il tanto discusso Alchimista. Lui chi è? Come molti fan del dating hanno sempre pensato, L’Alchimista di Uomini e Donne è Davide Basolo. Ma quest’ultimo, dal momento in cui ha messo piede nello studio, ha fatto infuriare molta gente a casa, che si è sentita presa in giro in quanto ha sempre smentito di essere il famoso corteggiatore con la maschera di Giovanna Abate, fino a ieri addirittura. E tra chi l’ha attaccato molto duramente anche un ex corteggiatore di Uomini e Donne, Amedeo Venza, il quale si è subito riversato su instagram, attaccando duramente Davide Basolo:

“Hai mentito a tanti utenti dicendo che non eri tu…Che senso aveva? Non era forse meglio evitare di rispondere? Vabbè comunque adesso puoi anche rimettere la maschera…”

L’Alchimista Davide Basolo criticato da un ex corteggiatore di Uomini e Donne: “Poche ore fa dicevi di non essere lui”

Amedeo Venza, dopo aver attaccato L’Alchimista, Davide Basolo, ha anche rincarato la dose. Difatti l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha poi pubblicato nelle sue storie instagram lo screen in cui quest’ultimo ha negato di essere L’Alchimista giusto ieri in una chat con la fanpage Uominiedonneclassicoeover, e nella didascalia ha dichiarato schiettamente: “Solo poche ore fa dicevi che non eri lui…” C’è però chi sui social ha anche preso le difese di Davide Basolo, L’Alchimista di Uomini e Donne, asserendo che abbia sempre dichiarato di non essere il corteggiatore con la maschera solo per depistare.

Giovanna Abate all’Alchimista (Davide Basolo) a Uomini e Donne: “Mi fido di te”

Appena Davide Basolo (L’Alchimista) è entrato e si è presentato finalmente senza maschera, ha sorpreso tutti. E la più sorpresa è stata sicuramente Giovanna Abate, la quale ha voluto far sapere al giovane, che oggi finalmente ha svelato la sua identità a Uomini e Donne:

“Sei andato a toccare dei punti di me…E io amo chi va oltre…Tu hai un mondo che ancora non ho scoperto però mi hai fatto venire la voglia di scoprirlo e di scoprirti…E io mi fido di te…”

L’Alchimista (Davide Basolo) sarà la scelta di Giovanna Abate?