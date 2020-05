Michele Cucuzza dopo GF Vip, rivelazione inaspettata: “Periodo difficile”

Michele Cucuzza fa una rivelazione inaspettata dopo il GF Vip 4: “Periodo difficile”

Michele Cucuzza ha preso sul serio il fatto di essere tornato dal suo pubblico. L’ex gieffino, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 4 (che volendo ha un po’ segnato il suo ritorno in televisione), non ha mai smesso di tener compagnia ai numerosi seguaci che l’hanno riscoperto nella casa più spiata d’Italia e ha trovato il modo giusto per farlo nonostante la quarantena che ci ha imposto l’emergenza sanitaria appena vissuta, Michele Cucuzza difatti ha dato vita, nel periodo di lockdown, ad una sorta di appuntamento settimanale con i suoi fan. Il giornalista tiene almeno 2 dirette Instagram a settimana nelle quali ospita diversi personaggi dello spettacolo. Oggi è stato il turno di Lucia Di Paola, presentatrice e modella con la quale ha fatto una gran bella chiacchierata conclusasi un po’ troppo presto a causa dei problemi di connessione. Tuttavia Michele Cucuzza è stato intervistato dalla presentatrice la quale gli ha chiesto cosa preferisse tra televisione e radio, il conduttore ha scelto la seconda poiché riesce ad essere più completa ed è comunque rimasto il mezzo di comunicazione centrale del sistema: “Anche se devo dire la rete in questo periodo così difficile, così doloroso e triste è stata la vera grande vincitrice” con queste parole ha poi tirato in ballo una terza possibilità che è quella del web che lui preferisce di gran lunga alle due proposte dalla collega.

Michele Cucuzza fa una triste confessione sui social: “Saremmo rimasti separati”

Oggi Michele Cucuzza (che spera di poter tornare in Rai senza dare fastidio) non è venuto meno al suo impegno settimanale e si è fatto trovare pronto per una breve ma intensa chiacchierata con la collega Lucia Di Paola. La conversazione tra i due è stata piuttosto disturbata a causa dei numerosi problemi di collegamento ma nonostante ciò l’ex gieffino Michele Cucuzza ha confessato di preferire di gran lunga il web sia come mezzo di comunicazione sia come mezzo di coesione sociale. “Altrimenti come avremmo fatto? Saremmo rimasti separati, ognuno da solo” ha dichiarato il conduttore riguardo all’importanza di Internet soprattutto nel brutto periodo che ci ha visti costretti in casa. Ma non solo, Cucuzza ha dichiarato più volte che deve il suo successo tra i più giovani proprio alle dirette Instagram e alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4.

Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza scoperto dai giovani grazie al reality: “Sono molto contento”

Durante la diretta di pochi minuti fa con Lucia Di Paola, ha quindi ribadito di essersi avvicinato molto al mondo dei giovani dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip Michele Cucuzza. “Sono molto contento perché Grande Fratello è molto seguito dai giovani ed è successo che mi hanno scoperto, hanno detto: questo qua chi è? E’ uno nuovo? Anche se io stavo in televisione da tanto tempo e questo mi fa enorme piacere” ha confessato con grande entusiasmo anche se il giornalista ci aveva già parlato del fatto di essere grato al reality show.