Pago e Serena Enardu lasciati, parla Paolo Ciavarro: “Lui sta bene”

Paolo Ciavarro si esprime su Pago dopo la rottura con Serena Enardu: “Lui sta bene”

Negli ultimi giorni si sta molto parlando della rottura avvenuta tra due ex gieffini: Serena Enardu e Pago. I due dopo un riavvicinamento (molto discusso) all’interno della casa del Grande Fratello si sono di nuovo lasciati da qualche giorno. Stavolta niente falò di confronto, niente telecamere ne riflettori. In parecchi hanno pensato che dietro la loro rottura possa esserci lo zampino dell’ex storica di Pago, Miriana Trevisan, madre del figlio Nicola. Dunque sulla questione si è espresso Paolo Ciavarro, ex inquilino della casa del GF Vip 4 e amico di Pago, il quale, intervistato da Giada Di Miceli a Radio Radio durante il suo programma radiofonico Non succederà più, ha confessato di sentire regolarmente Pago e che quest’ultimo sta bene. “Non me lo aspettavo in realtà, li avevo visti bene. Però è chiaro che è sempre difficile ricominciare, ricostruire e ricomporre i cocci” ha dichiarato Paolo Ciavarro concludendo: “Sento spesso Pago, lui sta bene. Se devo essere sincero però ancora non ho avuto modo di sentirlo dopo la rottura. Comunque sta bene“

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, parla lui: “Non mi spaventa la lontananza”

Paolo Ciavarro (il quale durante un’intervista ha dichiarato una sua fissazione) è stato il protagonista della chiacchierata con Giada Di Miceli durante il suo programma radiofonico Non succederà più. La prima domanda per il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro non poteva che essere su Clizia Incorvaia, ex concorrente del GF Vip 4 del quale Paolo si è perdutamente innamorato. Paolo Ciavarro si trova attualmente in Sicilia ma non esattamente dove abita Clizia. I due si incontreranno a breve. “Sono geloso il giusto ma non delle foto su Instagram, non scherziamo. Lei non lo so se è gelosa” ha detto Paolo a proposito della fidanzata e ha continuato, in merito alla lontananza, così: “Non penso sarà un problema la distanza, esistono i treni. Non mi spaventa la lontananza. Ci organizzeremo“.

Paolo Ciavarro sulla differenza d’età con Clizia Incoravaia: ecco cosa ne pensa

Paolo Ciavarro non è spaventato quindi dalla lontananza ma nemmeno dalla differenza di età e del fatto che Clizia Incorvaia abbia una figlia: “Non mi spaventa la differenza di età né il suo passato. A me interezza la Clizia che ho conosciuto. La figlia? Sono figli di separati, quindi conosco bene la situazione“. Tuttavia l’ex gieffino innamorato ha anche dichiarato di volere una famiglia e di voler metterla su proprio con Clizia.