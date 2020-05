Roberta Morise chiarisce: “Mai un litigo con Giancarlo Magalli”

I Fatti Vostri, Roberta Morise chiarisce: “Mai un litigio con Giancarlo Magalli”

Roberta Morise da due anni affianca Giancarlo Magalli alla conduzione de I Fatti Vostri. Programma che attualmente continua ad andare in onda e che lo farà fino al 12 giugno. Intervistata da Telepiù la conduttrice ha raccontato il suo rapporto con il popolare presentatore affermando che è ottimo e che i due non hanno mai litigato, nello specifico ha infatti ammesso:

“Mi sento molto fortunata ad aver avuto l’opportunità di poter lavorare con Magalli, un professionista generoso a cui non smetterò mai di dire grazie. È una persona rispettosa, cordiale e protettiva.”

“Mai un litigio, tra noi c’è sintonia perché è un professionista serio ed altruista”. A differenza di Adriana Volpe quindi, che con Giancarlo Magalli non ha affatto un buon rapporto, Roberta Morise ha dichiarato di trovarsi benissimo a lavorare con lui.

Roberta Morise su I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli ammette: “Ci stiamo impegnando al massimo”

I Fatti Vostri di Giancarlo Magalli è una delle poche trasmissioni che nonostante l’emergenza del coronavirus non è stato mai sospeso ed anche in questo periodo si è confermato uno dei programmi più seguiti dal pubblico. Su questo Roberta Morise ha ammesso: “Il merito è di tutta la squadra… Anche in questo momento di emergenza, con passione e senso del sacrificio, ciascuno di noi si sta impegnando al massimo per confezionare puntate interessanti che, oltre ad aggiornare sull’emergenza in corso, riescono in parte anche a far distrarre il pubblico a casa”.

Roberta Morise sui suoi progetti dopo la fine dell’emergenza: “Spero di continuare I Fatti Vostri”

Roberta Morise ha anche parlato della sua vita privata, dopo aver rotto il silenzio su Eros Ramazzotti, ha confessato di sentire, in questa situazione di emergenza, ancora di più la mancanza dei suoi genitori e di tutta la sua famiglia che vive in Calabria. La conduttrice, infine, su quali siano i suoi progetti futuri ha concluso: “Spero di continuare a far parte della famiglia de I Fatti Vostri ed allo stesso dedicarmi ad un’altra mia passione: la musica. In passato ho inciso un album ed oggi, con una maggiore maturità e consapevolezza, sarebbe stimolante un’esperienza discografica”.