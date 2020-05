Verissimo, Clizia Incorvaia E Paolo Ciavarro: “Abbiamo fatto il primo…”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ospiti a Verissimo: “Abbiamo fatto il primo pranzo insieme”

Dopo tanti mesi d’attesa, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia insieme. Difatti lui, dopo la quarantena forzata per via dell’epidemia da coronavirus in Italia, ha raggiunto la scorsa settimana la sua fidanzata in Sicilia. Oggi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono intervenuti a Verissimo per svelare ai tantissimi telespettatori come sono andati questi primi giorni insieme. E a quel punto il giovane figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, Paolo, ha confessato:

“Finalmente insieme…Ciao Silvia…Ce l’abbiamo fatta…Oggi abbiamo fatto finalmente il nostro primo pranzo insieme fuori perchè noi ci siamo vissuti solo all’interno della casa…Poi c’è stata tutta questa situazione del covid…Quindi ora, piano piano, abbiamo riniziato a vivere…”

Verissimo, Clizia Incorvaia confessa: “Per me e Paolo la normalità è un lusso”

Poco dopo Clizia Incorvaia a Verissimo, con un bellissimo sorriso stampato sul volto perchè evidentemente felice di avere finalmente al suo fianco il suo fidanzato Paolo Ciavarro, ha rivelato:

“Abbiamo finalmente iniziato a fare quello che fanno tutte le coppie normali…Per noi la normalità è un lusso…E’ questa la cosa bella, ed è anche una grande scoperta…”

Sempre la fidanzata di Paolo Ciavarro, che in questi giorni in una diretta su instagram ha dichiarato che vorrebbe fare una sitcom, ha anche confessato: “Oggi siamo qua a mangiare dalla zia, che ci ha preparato lo spaghettino con il tonno e la bottarga…Ci siamo coccolati…”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia fanno una promessa a Silvia Toffanin

Sul finire di questo videomessaggio a Verissimo, la giovane influencer Clizia incorvaia e Paolo Ciavarro hanno anche fatto una promessa a Silvia Toffanin:

“Ci vediamo presto…Quando si potrà sicuramente verremo in studio…Grazie…Evviva l’amore sempre…”

E poco dopo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono baciati a Verissimo. Ovviamente i fan si sono immediatamente riversati sui social per scrivere centinaia di commenti su questo tanto atteso momento, cogliendo l’occasione di fare loro i più sinceri auguri per tutto.